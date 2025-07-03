Поставки ракет из США остановились: СМИ раскрыли, какой план "Б" предлагает Европа

Германия подтверждает свою готовность поддержать Украину в создании совместного производства вооружений.

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Rheinmetall и Lockheed Martin готовятся начать производство ракет для Украины / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВСУ

Вкратце:

Немецкий Rheinmetall и Lockheed Martin создадут центр производства ракет

Производство ракет Patriot для НАТО уже начато на заводе MBDA

Если США не возобновят поставки ракет для украинской армии, Киев может получить их от других поставщиков. Французское издание Le Monde сообщает о возможных альтернативах.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с американской компанией Lockheed Martin создает "центр передового опыта" для производства ракет типа ATACMS, GMLRS/GMLRS-ER, Hellfire, JAGM и Patriot PAC-3.

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Производство планируют начать примерно через 12-13 месяцев, а значительное наращивание объемов ожидается в 2028-2029 годах. Этот проект должен удовлетворить потребности европейского рынка и компенсировать дефицит американского производства.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер отметил:

"Новое предприятие быстро достигнет полной производственной мощности. Годовой спрос составляет: от 600 до 800 ракет ATACMS, примерно 2500 GMLRS, 5000 Hellfire, 5200 JAGM и 250-300 ракет PAC-3 MSE."

Кроме того, в начале года компания MBDA открыла завод в Шробенхаузене, где налажено производство ракет Patriot для НАТО.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время визита в Киев заявил, что Германия стремится поддержать Украину в производстве вооружения. Президент Владимир Зеленский добавил, что совместное производство оружия, инвестиции и проекты с европейскими партнерами остаются приоритетными темами переговоров.

ATACMS / Инфографика Главред

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил:

"Законопроект о производстве вооружений в сотрудничестве с международными союзниками в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады."

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, США остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Тем временем у Путина обрадовались прекращению помощи Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков убежден, что такое решение Америки якобы приблизит окончание войны.

Кроме того, в Чехии в октябре 2025 года запланированы парламентские выборы. На фоне этого, президент Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине.

Впоследствии в Пентагоне прокомментировали прекращение военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.

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Об источнике: Le Monde Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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