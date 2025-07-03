Еще один союзник Украины может прекратить военную помощь: в чем причина

Президент Чехии предупреждает, что после октября 2025 года поддержка Украины может прекратиться.

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Президент Чехии не исключил прекращения помощи Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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В октябре 2025 года в Чехии состоятся парламентские выборы

После голосования возможна смена правительства

Из-за выборов поставки Украине снарядов по чешской инициативе под угрозой

В Чехии в октябре 2025 года запланированы парламентские выборы. На фоне этого, президент Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине. Об этом он сказал в интервью ВВС.

Лидер Чехии не исключил, что выборы приведут к смене правительства, приоритеты которого пока трудно оценить.

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"Сейчас все мои усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая нашу политику в отношении Украины. Поскольку я считаю, что поддержка Украины - это неотъемлемая часть нашей собственной безопасности", - заявил Павел.

Он заверил, что вопрос военной помощи Украине обсуждает со всеми лидерами парламентских партий, которые в той или иной форме войдут в состав следующего правительства.

"Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий - многое будет зависеть от их итогов", - добавил президент Чехии.

Отметим, Чехия под руководством Павела является одним из самых преданных союзников Украины. Ее самая заметная инициатива - программа поставки Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, США остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Тем временем у Путина обрадовались прекращению помощи Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков убежден, что такое решение Америки якобы приблизит окончание войны.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Позже в Пентагоне прокомментировали прекращение военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.

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О персоне: Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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