Еще один союзник Украины может прекратить военную помощь: в чем причина

Основное:
- В октябре 2025 года в Чехии состоятся парламентские выборы
- После голосования возможна смена правительства
- Из-за выборов поставки Украине снарядов по чешской инициативе под угрозой
В Чехии в октябре 2025 года запланированы парламентские выборы. На фоне этого, президент Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине. Об этом он сказал в интервью ВВС.
Лидер Чехии не исключил, что выборы приведут к смене правительства, приоритеты которого пока трудно оценить.
"Сейчас все мои усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая нашу политику в отношении Украины. Поскольку я считаю, что поддержка Украины - это неотъемлемая часть нашей собственной безопасности", - заявил Павел.
Он заверил, что вопрос военной помощи Украине обсуждает со всеми лидерами парламентских партий, которые в той или иной форме войдут в состав следующего правительства.
"Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий - многое будет зависеть от их итогов", - добавил президент Чехии.
Отметим, Чехия под руководством Павела является одним из самых преданных союзников Украины. Ее самая заметная инициатива - программа поставки Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов.
Военная помощь Украине - последние новости
Как писал Главред, США остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.
Тем временем у Путина обрадовались прекращению помощи Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков убежден, что такое решение Америки якобы приблизит окончание войны.
Позже в Пентагоне прокомментировали прекращение военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.
Читайте также:
- США пересматривают поставки оружия Украине: СМИ обнародовали истинную причину
- США прекратили поставки некоторых видов оружия Киеву: в Госдепе раскрыли детали
- Зеленский и Трамп срочно поговорят на фоне паузы в помощи США - Politico
О персоне: Петр Павел
Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года.
Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред