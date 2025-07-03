США прекратили поставки некоторых видов оружия Киеву: в Госдепе раскрыли детали

Что известно:
- США не прекратят поставку оружия и ракет для систем ПВО
- Приостановка поставок касается только определенных наименований
США не прекратят поставку оружия и ракет для систем противовоздушной обороны для Украины, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
По ее словам, сообщения о приостановке поставок касаются только определенных наименований, сообщает издание Kyiv Post.
"Наши обязательства не изменились", - подчеркнула она во время ежедневного брифинга на вопрос об ослаблении обороноспособности Украины в случае прекращения военной помощи, несмотря на заявленную цель президента США Дональда Трампа "прекратить убийства" в Украине.
"Это не прекращение нашей помощи Украине... Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось... Существует несколько других надежных вариантов и усилий по ситуации с вооружением в Украине", - сказала она, не предоставляя дополнительных подробностей.
Брюс также утверждает, что этот шаг "не будет фактором" в поведении РФ на поле боя, поскольку, по ее словам, "мы не приостановили поставки оружия Украине".
"Президент также указал на свою неизменную преданность делу ракет Patriot", - сказала она.
Военная помощь Украине - последние новости по теме
Ранее в Пентагоне сделали важное заявление по вопросу прекращения поставок Украине. У Дональда Трампа по-прежнему есть действенные варианты поддержки Киева, говорят в Пентагоне.
Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.
Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки продлятся до 2026 года.
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