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Сколько боеприпасов Украина сможет получить от Чехии: Зеленский назвал цифры

Марина Фурман
4 мая 2025, 18:45
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Благодаря чешской инициативе соотношение снарядов между Украиной и Россией уменьшилось до 1:2, в пользу врага, заверил Петр Павел.
Зеленский, Петр Павел
Зеленский сделал заявление о "чешской снарядной инициативе" / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Ключевые тезисы президентов:

  • Украина может получить еще 1,8 млн снарядов по чешской инициативе
  • Благодаря "снарядной" программе украинцам удалось изменить ситуацию на поле боя
  • Чехия продолжит поставлять помощь до тех пор, пока это будет нужно и до достижения справедливого мира

Украина в этом году может получить 1,8 млн единиц артиллерийских боеприпасов в рамках "чешской снарядной инициативы". Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге.

Зеленский напомнил, что в прошлом году Чехия сильно помогла Украине со снарядами к артиллерии.

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"Мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным. Мы обсуждали - 1,8 миллиона снарядов в этом году может быть. Это очень сильное решение", - сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что в понедельник, 5 мая, у него будет встреча с оборонными компаниями Чехии.

"Мы готовим еще конкретику", - анонсировал он.

Тем временем президент Чехии Петер Павел заявил, что благодаря чешской инициативе соотношение по снарядам на фронте между Украиной и страной-агрессором Россией уменьшилось до 1:2, в пользу врага.

Павел добавил, что Чехия продолжит поставки до тех пор, пока это будет нужно и до достижения справедливого мира.

Помощь Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, Украина уже этим летом получит систему противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция. По информации NYT, украинская армия сейчас имеет на вооружении 8 систем Patriot. Две из них - находятся на ремонте. С системой от Израиля и одной от Германии или Греции украинские силы ПВО будут иметь в общей сложности 10 Patriot.

Недавно появилась информация о том, что в США хотят дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину. Речь идет о продаже оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов. Это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом, ведь до сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

Напомним, 11 апреля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое созвали Великобритания и Германия, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

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Кто такой Петр Павел

Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года. Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года.

Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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