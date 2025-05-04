"Готовим хорошие новости для Украины": Зеленский прибыл с визитом в Чехию

Кратко:
- Запланированы встречи с президентом и премьером Чехии
- Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Чехию с официальным визитом. Об этом украинский лидер сообщил в Телеграм в воскресенье, 4 мая.
"Запланированы встречи с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, главами Палаты депутатов и Сената и лидерами парламентских фракций, а также руководителями оборонных компаний, студенчеством и украинским обществом", - написал глава государства.видео дня
По словам Зеленского, самое главное – выразить благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление сотрудничества между нашими странами. Он напомнил, что чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно и будет продолжаться.
"Отдельное направление сотрудничества - развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечения нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины", - анонсировал президент и добавил, что будут обсуждаться дипломатические усилия и совместное давление на Россию.
По его словам, Елена Зеленская примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine - "важной платформе для укрепления международного медицинского партнерства и сохранения жизней наших людей". Также подготовлен новый шаг в расширении Коалиции украинских студий в чешских университетах - во всех областях увеличиваем поддержку для Украины, подчеркнул президент Украины.
Последние заявления Зеленского:
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.
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Зеленский предложил лишить американских виз тех народных депутатов, которые не поддержат ратификацию ресурсного соглашения с США.
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