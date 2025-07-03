"Он хочет внимания": Сирский резко отреагировал на конфликт с комбатом Ширшиным

Александр Ширшин раскритиковал военное руководство после выполнения задачи на Сумском и Курском направлениях.

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Сырский отреагировал на скандал с Ширшиным / Коллаж: Главред, фото: facebook/Oleksandr Shyrshyn, Telegram/Сырский

Что известно:

Александр Ширшин раскритиковал военное руководство

Сырский отреагировал на скандал с Ширшиным

Сырский пообещал перевести Ширшина в другую бригаду

Комбат 47-й ОМБр Александр Ширшин, который выполнял задачи на Сумском и Курском направлениях, раскритиковал военное руководство и написал рапорт. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на скандал и обвинения. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Сырский заявил, что командиры на месте сами могут решать, как выполнять определенную задачу и вообще ее нужно выполнять.

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При этом главнокомандующий считает, что Ширшин просто хотел привлечь к себе внимание. Однако он готов перевести комбата туда, куда он хочет.

"Он где-то был в отпуске в Испании. Мы готовы были контактировать. Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно", - сказал Сырский.

Кто такой Александр Сырский / Главред - инфографика

Скандал с Александром Ширшиным - все новости

Напомним, днями ранее, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал рапорт об увольнении с должности. В своей заметке в Facebook он резко раскритиковал военное командование, обвинив его в бессмысленных приказах, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

По словам Ширшина, ситуация на фронте, где находится его подразделение, является критической не только из-за сложных условий, но и из-за действий высшего руководства. Известно, что 47-я бригада выполняла задачи в Курской области с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

Впоследствии появилась реакция Генштаба ВСУ. Там отметили, что была создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Также отдельное внимание уделят анализу приказов и распоряжений, которые поступали с разных уровней военного управления. В частности, будут проверять, насколько оправданными были приказы и решения в условиях боевых действий.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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