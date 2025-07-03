Взрывы в Киеве: Россия запустила Шахеды по столице после переговоров Трампа и Путина

Россия после переговоров Трампа и российского диктатора Путина запустила Шахеды по Киеву. В столице Украины раздаются взрывы. Об этом сообщает КГВА.
"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что существует угроза атаки дронов-камикадзе на Киев. Сейчас силы ПВО уже открывали огонь по отдельным целям, однако на подступах к столице замечено еще несколько вражеских беспилотников.
"Киевляне, сейчас стоит находиться в укрытиях", - предупредил он.
Он также сообщил, что вражеский дрон был успешно уничтожен, а его обломки нашли на открытой местности в Соломенском районе. По предварительной информации, повреждений или жертв нет.
"Тем временем ударные российские БпЛА уже заходят на Киевщину. Находитесь в укрытиях!", - подчеркнул Ткаченко.
По состоянию на 21:15 Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударных БПЛА для Киева, Черкасс и Кременчуга.
"В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
В КГВА сообщили о работе ПВО по вражеским целям.
"По вражеским целям работает ПВО! Призываем киевлян оставаться в укрытиях!", - отметили в КГВА.
По состоянию на 21:25 в Киеве снова раздаются звуки взрывов.
"Силы ПВО работают на левом берегу города. Вражеские БпЛА еще заходят на столицу. Находитесь в укрытиях!", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
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