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Взрывы в Киеве: Россия запустила Шахеды по столице после переговоров Трампа и Путина

Юрий Берендий
3 июля 2025, 20:25обновлено 3 июля, 21:29
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Взрывы в Киеве: Россия запустила Шахеды по столице после переговоров Трампа и Путина
В Киеве взрывы - РФ запустила Шахеды по Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Россия после переговоров Трампа и российского диктатора Путина запустила Шахеды по Киеву. В столице Украины раздаются взрывы. Об этом сообщает КГВА.

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что существует угроза атаки дронов-камикадзе на Киев. Сейчас силы ПВО уже открывали огонь по отдельным целям, однако на подступах к столице замечено еще несколько вражеских беспилотников.

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"Киевляне, сейчас стоит находиться в укрытиях", - предупредил он.

Он также сообщил, что вражеский дрон был успешно уничтожен, а его обломки нашли на открытой местности в Соломенском районе. По предварительной информации, повреждений или жертв нет.

"Тем временем ударные российские БпЛА уже заходят на Киевщину. Находитесь в укрытиях!", - подчеркнул Ткаченко.

По состоянию на 21:15 Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударных БПЛА для Киева, Черкасс и Кременчуга.

"В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

В КГВА сообщили о работе ПВО по вражеским целям.

"По вражеским целям работает ПВО! Призываем киевлян оставаться в укрытиях!", - отметили в КГВА.

По состоянию на 21:25 в Киеве снова раздаются звуки взрывов.

"Силы ПВО работают на левом берегу города. Вражеские БпЛА еще заходят на столицу. Находитесь в укрытиях!", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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