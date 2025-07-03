Взрывы и прилеты в семи районах: РФ ударила по Украине десятками дронов

Противник атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

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РФ бьет по Украине беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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Обезврежено 40 из 52-х ударных беспилотников РФ

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника

Силы обороны обезвредили 40 из 52-х ударных беспилотников, которыми РФ атаковала Украину ночью.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 локально потеряны/подавлены РЭБ", - сообщают в Telegram Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что в ночь на 3 июля (с 21.30 2 июля) противник атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых - на 1 локации.

/ t.me/kpszsu

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Ранее сообщалось о том, что в ночь на 3 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу дронами. Прогремели взрывы. В результате атаки поврежден 9-этажный дом, 50 человек эвакуировали, четыре человека пострадали.

Напомним, ранее Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

Как писал Главред, ранее российская армия атаковала Украину дронами Шахед. Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. Под вражескими ударами оказались Новобаварский район Харькова и Купянский район области.

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