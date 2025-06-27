Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

Вы узнаете:
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Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт не стала комментировать возможность передачи Украине дополнительных ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
Во время брифинга в Вашингтоне она заявила, что этот вопрос остался в рамках личного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Левитт подчеркнула, что по этому поводу должен высказаться глава Белого дома.
"Я позволю президенту [Трампу] высказаться по этому поводу. Это был частный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча была хорошей", – сказала она.
Левитт подчеркнула, что встреча двух лидеров носила конструктивный характер и была направлена на поиск путей достижения мира.
"Это была встреча, направленная на прогресс, и президент, как он неоднократно говорил, хочет, чтобы эта война закончилась", – добавила пресс-секретарь Белого дома.
Встреча Трампа и Зеленского - последние новости
Как писал Главред, 25 июня Зеленский и Трамп провели встречу. По данным СМИ, она длилась 45 минут. При этом запланированного общения с прессой не состоялось.
По словам Зеленского, он обсудил с Трампом закупку американских систем ПВО для прикрытия городов, людей, церквей и инфраструктуры.
Президент США Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге заявил, что стремится завершить войну в Украине, однако пока не обсуждал перемирие с Владимиром Зеленским.
Отметим, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщил, что Украина может получить от США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на вооружении Израиля.
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