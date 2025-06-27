Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

Кэролайн Левитт заявила, что по поводу ракет для ЗРК Patriot должен высказаться сам Дональд Трамп.

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Зеленский и Трамп говорили о поставках Украине ракет к Patriot / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

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Что сказали в Белом доме о передаче Украине дополнительных ракет Patriot

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт не стала комментировать возможность передачи Украине дополнительных ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Во время брифинга в Вашингтоне она заявила, что этот вопрос остался в рамках личного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

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Левитт подчеркнула, что по этому поводу должен высказаться глава Белого дома.

"Я позволю президенту [Трампу] высказаться по этому поводу. Это был частный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча была хорошей", – сказала она.

Левитт подчеркнула, что встреча двух лидеров носила конструктивный характер и была направлена на поиск путей достижения мира.

"Это была встреча, направленная на прогресс, и президент, как он неоднократно говорил, хочет, чтобы эта война закончилась", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, 25 июня Зеленский и Трамп провели встречу. По данным СМИ, она длилась 45 минут. При этом запланированного общения с прессой не состоялось.

По словам Зеленского, он обсудил с Трампом закупку американских систем ПВО для прикрытия городов, людей, церквей и инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге заявил, что стремится завершить войну в Украине, однако пока не обсуждал перемирие с Владимиром Зеленским.

Отметим, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщил, что Украина может получить от США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на вооружении Израиля.

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