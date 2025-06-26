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США готовятся передать новые ЗРК Patriot - сколько систем ПВО получит Украина

Руслан Иваненко
26 июня 2025, 20:24
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Пять зенитно-ракетных систем Patriot могут поступить в Украину в ближайшее время для усиления обороны страны.
Patriot
США готовят для Украины пять батарей Patriot / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • США могут передать Украине 5 комплексов Patriot, которые ранее были в Израиле
  • ЗРК модернизируют в Америке перед передачей
  • Передача, вероятно, будет бесплатной

Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщил, что Украина может получить от США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на вооружении Израиля. Об этом он рассказал в эфире программы "День.LIVE".

"У меня есть неофициальная информация, что скорее всего Трамп согласовал вопрос выделения Украине пяти батарей ЗРК Patriot, которые демонтировали из Израиля. Говорили, что Израиль нам передал, но он нам не передал. Он часть передал Польше, а часть Америке, где их отремонтируют, модернизируют, дают новую электронику. И Трамп передаст эти пять систем Patriot Украине. Это такая военная тайна, которую вам обнародовал", - заявил Романюк.

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Он также предположил, что США могут передать эти системы Украине бесплатно, а не продать.

"Скорее всего передаст. Потому что это бесплатно американцы передали после войны Ирака против Кувейта в 90-х Израилю. Не стали отправлять обратно в Америку, а отдали бесплатно Израилю. Израиль 30 лет их эксплуатировал. Теперь их модернизируют и американцы нам их должны передать", - уточнил Юрий Романюк.

Инфографика patriot, патриот
Рatriot / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что Украина может свободно использовать западное вооружение, в том числе и ракеты Taurus. Однако, как пишет The Guardian, решение о передаче этих ракет до сих пор не принято, а сам Мерц в последнее время избегает прямых ответов на вопросы о причинах промедления, вероятно из-за внутриполитического сопротивления в Германии.

Кроме того, резидент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой стороны согласовали дальнейшие совместные шаги и обсудили усиление дипломатического давления на Россию.

Тем временем Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на некоторые виды вооружения для Украины. Об этом, ссылаясь на заявление Мерца, сообщает китайская телесеть CGTN Europe в соцсети X (Twitter).

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Кто такой Юрий Романюк?

Юрий Романюк - председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

В качестве эксперта комментирует на интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатии и войны России против Украины.

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