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Гаага ждет: Зеленский раскрыл план, как привлечь Путина к ответственности

Руслан Иваненко
26 июня 2025, 01:44
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Президент подчеркивает, что правосудие должно действовать бескомпромиссно, чтобы агрессоры не могли избежать наказания нигде в мире.
Гаага ждет: Зеленский раскрыл план, как привлечь Путина к ответственности
Зеленский настаивает на "Гааге" как центре правосудия над агрессором / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Вкратце:

  • Зеленский призывает судить всех военных преступников, включая Путина
  • Нужно политическое сотрудничество для запуска трибунала и справедливого правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все военные преступники, в частности российский диктатор Владимир Путин, должны предстать перед судом. Он подчеркнул важность создания специального трибунала и необходимость дальнейших реальных шагов для его эффективной работы во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Сегодняшнее соглашение о создании трибунала - это только начало. Теперь мы должны сделать реальные шаги для того, чтобы все заработало. Нужно сильное политическое сотрудничество, чтобы обеспечить, чтобы каждый российский военный преступник предстал перед судом, включая Путина", - сказал Зеленский.

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Президент также обратил внимание на то, что военная поддержка Украины, санкции против России и политическое давление должны остановить агрессора, но без справедливого правосудия этого будет недостаточно.

"Правосудие должно работать так, чтобы было четко понятно, что все, кто планируют такие преступления агрессии, знали - ответственность наступит. Вот почему преступление агрессии должно быть зафиксировано, осуждено и наказано. Гаага - идеальное место для этого. Гаага ждет осуществления правосудия", - добавил Зеленский.

Он призвал членов ПАСЕ оставаться активными в поддержке Украины и усилении ответственности за военные преступления.

"Это путь, который мы должны пройти - от самого начала до реальных обвинений и реальных приговоров. Призываю вас оставаться вовлеченными, оставаться лидерами, как вы это делали до сих пор", - подытожил президент.

Трибунал для РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заключили соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Кроме того, Комитет министров Совета Европы официально поддержал инициативу создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Такое решение приняли в среду, 14 мая, во время ежегодного заседания Комитета министров в Люксембурге, сообщила пресс-служба Совета Европы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины Владимира Путина должны судить в Гааге за преступления агрессии против мирных украинцев. Выступая в Международном уголовном суде, он подчеркнул необходимость справедливого процесса, чтобы такие преступления больше не повторялись.

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Совет Европы - международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто для всех европейских государств, которые признают принцип верховенства права и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан, пишет Википедия.

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