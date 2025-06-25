Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

Новый Специальный трибунал начинает юридический процесс наказания военных преступников, совершивших агрессию против Украины.

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Президент Зеленский и Совет Европы подписали соглашение о создании трибунала для расследования преступлений агрессии России / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Кратко:

Зеленский подчеркнул, что агрессия приведет к наказанию, в частности для России

Трибунал дает Украине инструменты для наказания за преступления агрессии

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заключили соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Об этом стало известно из трансляции заседания Совета Европы в Страсбурге.

"Это действительно очень важный шаг. Сегодня мы запускаем процесс создания Трибунала по преступлениям агрессии России против Украины. Каждый военный преступник должен знать: справедливость наступит и это касается России также. Мы активизируем юридическую работу. Впереди еще долгий путь, но политически мы уже сделали большой прогресс", - заявил Зеленский после подписания соглашения. видео дня

Президент подчеркнул, что трибунал открывает Украине реальные возможности добиться справедливого наказания за преступления агрессии, даже если международные институты не будут иметь для этого достаточных инструментов.

"Мы должны четко показать: агрессия приводит к наказанию. И мы должны осуществить это вместе со всей Европой", - подчеркнул он.

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Как сообщал Главред, Европейский Союз завершил технический этап подготовки к созданию специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Вскоре Совет Европы начнет политическое рассмотрение соответствующих документов, включая проект устава трибунала.

Кроме того, Комитет министров Совета Европы официально поддержал инициативу создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Такое решение приняли в среду, 14 мая, во время ежегодного заседания Комитета министров в Люксембурге, сообщила пресс-служба Совета Европы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины Владимира Путина должны судить в Гааге за преступления агрессии против мирных украинцев. Выступая в Международном уголовном суде, он подчеркнул необходимость справедливого процесса, чтобы такие преступления больше не повторялись.

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Что такое Совет Европы? Совет Европы - международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто для всех европейских государств, которые признают принцип верховенства права и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан, пишет Википедия.

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