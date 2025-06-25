Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

Руслан Иваненко
25 июня 2025, 23:08обновлено 25 июня, 23:46
133
Новый Специальный трибунал начинает юридический процесс наказания военных преступников, совершивших агрессию против Украины.
Зеленский
Президент Зеленский и Совет Европы подписали соглашение о создании трибунала для расследования преступлений агрессии России / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Кратко:

  • Зеленский подчеркнул, что агрессия приведет к наказанию, в частности для России
  • Трибунал дает Украине инструменты для наказания за преступления агрессии

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заключили соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Об этом стало известно из трансляции заседания Совета Европы в Страсбурге.

"Это действительно очень важный шаг. Сегодня мы запускаем процесс создания Трибунала по преступлениям агрессии России против Украины. Каждый военный преступник должен знать: справедливость наступит и это касается России также. Мы активизируем юридическую работу. Впереди еще долгий путь, но политически мы уже сделали большой прогресс", - заявил Зеленский после подписания соглашения.

видео дня

Президент подчеркнул, что трибунал открывает Украине реальные возможности добиться справедливого наказания за преступления агрессии, даже если международные институты не будут иметь для этого достаточных инструментов.

"Мы должны четко показать: агрессия приводит к наказанию. И мы должны осуществить это вместе со всей Европой", - подчеркнул он.

Трибунал для РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз завершил технический этап подготовки к созданию специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Вскоре Совет Европы начнет политическое рассмотрение соответствующих документов, включая проект устава трибунала.

Кроме того, Комитет министров Совета Европы официально поддержал инициативу создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Такое решение приняли в среду, 14 мая, во время ежегодного заседания Комитета министров в Люксембурге, сообщила пресс-служба Совета Европы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины Владимира Путина должны судить в Гааге за преступления агрессии против мирных украинцев. Выступая в Международном уголовном суде, он подчеркнул необходимость справедливого процесса, чтобы такие преступления больше не повторялись.

Читайте также:

Что такое Совет Европы?

Совет Европы - международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто для всех европейских государств, которые признают принцип верховенства права и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Совет Европы Владимир Путин Гаагский трибунал военная агрессия РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

23:08Украина
РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

22:27Война
"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

22:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Последние новости

23:39

Королева Нидерландов высмеяла Трампа прямо перед его носом: что произошло

23:08

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

23:05

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

23:02

"Я омерзительна": Клару Новикову угораздило сделать новое признание

22:41

Конец бюрократии: что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
22:27

РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

22:24

"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

21:53

Приедет: сын Преснякова сообщил о важном решении

21:15

Как заготовить щавель на зиму - простой способ без соли и уксуса

Реклама
21:12

Москва готовится "разменять" своего союзника на Украину - о чем идет речь

21:11

Миф о "нуле": сколько километров на самом деле можно проехать, когда загорелся индикатор

21:06

Забытые, но не утраченные: украинские женские и мужские имена с глубоким смысломВидео

20:45

Без трения и нервов: всего одно домашнее средство сделает унитаз белоснежнымВидео

20:12

Украина создала оружие, которое бьет на 60 км, но есть нюанс: СМИ раскрыли деталиВидео

20:04

Тайная жена, секретный ребенок: Джеджула раскрыл детали нового брака с загадочной незнакомкой

20:02

Российские миллиарды на ПВО: Умеров раскрыл, что получит Украина от Британии

19:52

Как сохранить петрушку на зиму без потери пользы: метод, о котором знают единицыВидео

19:37

Украину атакует грозовой шторм: какие регионы будут заливать дожди

19:28

"Путин точно не побеждает": Зеленский раскрыл новые детали разговора с Трампом

19:12

"Русский дятел" замолчал: что скрывала секретная база "Чернобыль-2"Видео

Реклама
19:10

Трамп устроил истерику от своих постоянных неудач и проваловмнение

18:54

"Я ему не доверяю": генсек НАТО признался, как Путин ему неоднократно врал

18:39

Можно ли супругам жить с родителями: важное предостережение от священникаВидео

18:11

Трамп сделал откровенное заявление о разговоре с Зеленским - что ждет украинцев

18:10

"Вот мы и встретились": Александра Кучеренко заинтриговала тайной встречей

17:46

"Ядерный удар или что-то еще": эксперт сказал, что будет с ценами на нефть до конца июня

17:38

Россия нападет на НАТО: генсек Рютте назвал сроки начала большой войны

17:29

Испытания для сильных: какие 4 знака пройдут через кризисы до конца 2025 года

17:26

Собирал там друзей-олигархов: что случилось с тайной дачей Януковича под Киевом

16:43

Накажут на более чем 100$: в Украине ужесточили правила парковки

16:43

Трамп и Зеленский провели переговоры: первые подробности встречи

16:40

Евро "сдал позиции" после рекордного скачка, доллар ушел в пике: новый курс валют

16:31

Страны НАТО приняли итоговую декларацию: как теперь изменилась роль Украины и РФ

16:04

Прекращение огня в Украине: у Путина заговорили о мирном меморандуме

16:03

Лето перевернет жизнь трех знаков зодиака с ног на голову: кто в списке

16:00

Штрафы от ТЦК: названы области-лидеры по количеству производств

15:49

В НАТО высказались об Украине и указали на опасный момент

15:48

Не просто привычка: почему водители выключают музыку в авто во время парковки

15:40

У РФ мало шансов для успеха: в ISW раскрыли, закончится ли война в 2025 году

15:39

Украинцы получат компенсацию за некачественный газ: как добиться перерасчета

Реклама
15:23

"Большой прорыв": Рютте назвал главное решение, которое будет принято на саммите НАТО

15:20

Лунный календарь стрижек на июль 2025

15:10

Новая украинская классика: кто создал первый "военный" костюм для Зеленского, и сколько стоил образВидео

14:56

Умер звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Доктор Хаус"

14:45

Почему у учителей отпуск 56 дней: как предоставляется отпуск педагогам

14:39

О пыли и царапинах на полу можно забыть: одно средство вымоет все до блеска

14:35

Где 3 отличия между совами: только "настоящий детектив" отгадает за 9 секунд

14:06

"Еще не время": в США сказали, почему Трамп не спешит наказывать Россию санкциями

14:03

"Обсудим его трудности": Трамп заговорил о подготовке к разговору с Зеленским

13:50

Точно не из-за дефицита: почему в СССР использовали волосы вместо ниток

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять