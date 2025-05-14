Спецтрибуналу дали 'зеленый свет': Совет Европы готовит 'судный день' для Путина

Совет Европы запускает процесс создания спецтрибунала по агрессии РФ.

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В Европе запустили создание спецтрибунала для РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео на YouTube

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Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлениям России

Генсек Совета Европы получит мандат на запуск трибунала видео дня

Поддержано также создание Комиссии по рассмотрению претензий относительно ущерба, причиненного войной

Комитет министров Совета Европы официально поддержал инициативу создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Такое решение приняли в среду, 14 мая, во время ежегодного заседания Комитета министров в Люксембурге, сообщила пресс-служба Совета Европы.

"Комитет министров Совета Европы сегодня подтвердил свою непоколебимую преданность Украине на ее пути к справедливости и реконструкции, начав процесс создания специального трибунала для преступления агрессии", - говорится в сообщении.

В рамках этого решения министры поручили Генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе возглавить процесс создания трибунала через заключение соответствующего соглашения с Украиной.

Кроме того, министры приветствовали усилия по созданию Комиссии по рассмотрению претензий для Украины, которая, вероятно, будет действовать под эгидой Совета Европы. Они также подтвердили свою решимость добиваться возвращения украинских детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно вывезла.

"Они (министры - Главред) также подчеркнули важность усиления поддержки Украины, в частности через План действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция 2023-2026", который позволяет украинской власти продвинуться дальше на пути к вступлению в Европейский Союз", - отметили в Совете Европы.

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Как сообщал Главред, Европейский Союз завершил технический этап подготовки к созданию специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Вскоре Совет Европы приступит к политическому рассмотрению соответствующих документов, включая проект устава трибунала.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины Владимира Путина должны судить в Гааге за преступления агрессии против мирных украинцев. Выступая в Международном уголовном суде, он подчеркнул необходимость справедливого процесса, чтобы такие преступления больше не повторялись.

Кроме этого, 6 мая стало известно, что в ближайшее время ожидаются ключевые решения для ускорения создания спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Процесс координирует Core Group с участием 40 стран. Уже подготовлены проекты основных документов, которые передадут на политическое рассмотрение.

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Что такое Совет Европы? Совет Европы - международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто для всех европейских государств, которые признают принцип верховенства права и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан, пишет Википедия.

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