Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Спецтрибуналу дали "зеленый свет": Совет Европы готовит "судный день" для Путина

Руслана Заклинская
14 мая 2025, 17:17
616
Совет Европы запускает процесс создания спецтрибунала по агрессии РФ.
Спецтрибуналу дали 'зеленый свет': Совет Европы готовит 'судный день' для Путина
В Европе запустили создание спецтрибунала для РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео на YouTube

Кратко:

  • Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлениям России

  • Генсек Совета Европы получит мандат на запуск трибунала

    видео дня

  • Поддержано также создание Комиссии по рассмотрению претензий относительно ущерба, причиненного войной

Комитет министров Совета Европы официально поддержал инициативу создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Такое решение приняли в среду, 14 мая, во время ежегодного заседания Комитета министров в Люксембурге, сообщила пресс-служба Совета Европы.

"Комитет министров Совета Европы сегодня подтвердил свою непоколебимую преданность Украине на ее пути к справедливости и реконструкции, начав процесс создания специального трибунала для преступления агрессии", - говорится в сообщении.

В рамках этого решения министры поручили Генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе возглавить процесс создания трибунала через заключение соответствующего соглашения с Украиной.

Кроме того, министры приветствовали усилия по созданию Комиссии по рассмотрению претензий для Украины, которая, вероятно, будет действовать под эгидой Совета Европы. Они также подтвердили свою решимость добиваться возвращения украинских детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно вывезла.

"Они (министры - Главред) также подчеркнули важность усиления поддержки Украины, в частности через План действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция 2023-2026", который позволяет украинской власти продвинуться дальше на пути к вступлению в Европейский Союз", - отметили в Совете Европы.

Трибунал для РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз завершил технический этап подготовки к созданию специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Вскоре Совет Европы приступит к политическому рассмотрению соответствующих документов, включая проект устава трибунала.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины Владимира Путина должны судить в Гааге за преступления агрессии против мирных украинцев. Выступая в Международном уголовном суде, он подчеркнул необходимость справедливого процесса, чтобы такие преступления больше не повторялись.

Кроме этого, 6 мая стало известно, что в ближайшее время ожидаются ключевые решения для ускорения создания спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Процесс координирует Core Group с участием 40 стран. Уже подготовлены проекты основных документов, которые передадут на политическое рассмотрение.

Читайте также:

Что такое Совет Европы?

Совет Европы - международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто для всех европейских государств, которые признают принцип верховенства права и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Совет Европы Владимир Путин Гаагский трибунал война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переговоры в Турции: Уиткофф и Рубио прилетят в Стамбул

Переговоры в Турции: Уиткофф и Рубио прилетят в Стамбул

18:51Мир
Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

17:34Интервью
"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

17:32Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Последние новости

18:55

Что нельзя делать женщинам 15 мая: строгие приметы и запреты

18:51

Будут ли восстанавливать уничтоженные РФ города Украины - назван неожиданный нюансВидео

18:51

Переговоры в Турции: Уиткофф и Рубио прилетят в Стамбул

18:48

Отодрала руку: путинистка Бабкина получила серьезную травму

18:33

Иванна Онуфрийчук рассказала, в каких традициях воспитывает сына от казахского миллионера

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
18:31

Сколько языков знал Иван Франко: цифры удивят многих

18:19

На Донетчине расширили зону обязательной эвакуации: список населенных пунктов

18:15

Стоимость яиц в Украине может резко измениться: перевалит ли цена за 100 гривенВидео

17:57

Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работаетВидео

Реклама
17:34

Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

17:32

"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

17:30

Международный аудит обнаружил в НАБУ раздутые штаты и провалы расследований в сфере обороны, – эксперт

17:22

"Магические" правила: священник ответил, можно ли делать фото на кладбище

17:18

"Измены и ад": жена раненого Розового подала на развод

17:17

Спецтрибуналу дали "зеленый свет": Совет Европы готовит "судный день" для Путина

17:03

Трамп анонсировал "хорошие новости" для Украины - о чем идет речь

16:45

Цены полетели вверх: насколько в Украине подорожали сигареты и алкоголь

16:38

Вредит не только легким: исследователи обнаружили новую жертву табачного дыма

16:36

Зачем хозяйки моют клубнику уксусом: секретный прием

16:36

Есть погибшие и раненые: первые кадры с места удара баллистики в СумахФото

Реклама
16:34

Цекало вернулся в Россию, где публично воспитывал свою тощую женуВидео

16:32

"Есть два формата": названы реальные сценарии переговоров в Стамбуле и роль США

16:05

Впервые с 2022 года: Россия "просочилась" на Евровидение

16:00

Цены на уровне 2022 года: известно, когда изменится стоимость топлива в УкраинеВидео

15:40

3 знака зодиака, которые начнут новую главу в жизни в мае

15:20

В Украине вырастет средняя зарплата: экономист указал на важный нюанс

15:11

Что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза: водители удивятся

15:00

Размещение польских войск в Украине: Сикорский резко ответил на заявление из США

14:59

"Не знаю, будет ли он": Трамп готов "найти окошко" для встречи с Путиным

14:25

Более 250 гривен за килограмм: в Украине резко подорожала популярная ягода

14:08

Назван самый опасный день мая: все перевернется с ног на головуВидео

14:05

Муравьи забудут дорогу к вашему дому: найдены бесплатные средства

14:02

Цены на аренду квартир резко "подскочили": в каких областях дороже всего

13:59

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

13:29

У Трампа выдвинули России ультиматум, у Путина есть только два вариантамнение

13:17

Потери огромные, но враг не отходит: аналитик объяснил замысел РФ возле Покровска

13:06

Дожди начинают отступать: названа дата, когда в Украину придет потепление

12:59

Цены упадут уже в конце мая: экономист рассказал, какие продукты подешевеютВидео

12:42

Китайский гороскоп на завтра 15 мая: Обезьянам - перемены, Свиньям - ошибки

12:38

"Не ждите горячей воды": киевлян предупредили о проблемах на лето

Реклама
12:37

Россияне срочно эвакуируют воинские части из Крыма: партизаны назвали причину

12:31

Евровидение-2025: когда в финале выступит Украина 17 мая

12:12

В ЕС одобрили жесткий удар по РФ на фоне игнорирования 30-дневного перемирия - СМИ

12:10

Украинцы могут получить помощь в размере более 10 тысяч гривен - детали

11:46

Буданов открыл карты: для чего Зеленский едет на переговоры в Стамбул

11:41

Когда обвалится курс гривни: Пендзин назвал сроки и причины

11:07

Чем отличаются 2 дедушки: только "настоящий детектив" угадает за 37 секунд

11:04

"Нам не ответили": в ОП рассказали, будет ли Зеленский на переговорах без Путина

10:36

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

10:16

Регистрация собак в Киеве: увеличат ли коммуналку владельцам животных

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять