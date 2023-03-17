"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит Путин

Возможная смерть Путина не закончит войну в Украине. На его смену может прийти новый диктатор.

Путин может не дожить до трибунала / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал полномасштабную войну против Украины, может не дожить до трибунала. Однако если он доживет, то будет делать все, чтобы избежать его и спрятаться. Об этом во время чата на Главреде рассказал историк, нардеп Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он убежден, что трибунал над Путиным точно состоится, если Украина победит в этой войне.

"Нам нужно одержать победу. Тогда есть шансы на то, что Лукашенко и Путин предстанут перед трибуналом или не успеют предстать перед судом, потому что сдохнут в каких-то бункерах, этот вариант нас тоже устроит. Хотя даже после такого международный трибунал и осуждение всех тех, кто причастен к этой войне и тем преступлениям, что ее сопровождают, должны состояться", - сказал Вятрович.

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Историк отмечает, что после поражения РФ и начала трибунала Путин сам себя точно не убьет, но будет пытаться "залечь на дно".

"Наверное, сейчас международные трибуналы не предусматривают петлю на шею, но, мне кажется, что именно это было наиболее уместным для Путина. Не уверен, что он является тем человеком, который способен, осознав полный крах своих абсурдных идей, пустить себе пулю в висок. Поэтому он будет пытаться бежать, как крыса, до последнего. Наша задача сделать так, чтобы он все-таки закончил на скамье подсудимых", - добавил Вятрович.

В то же время он отметил, что на данном этапе даже в случае устранения Путина во время дворцового переворота, это не станет концом войны в Украине. В то же время он пока не наблюдает того, что говорило бы о подготовке к перевороту в РФ, однако все может происходить скрыто.

"Впрочем, дворцовый переворот там возможен. История показывает, что такое бывало. Но будет ли это означать для Украины какое-то кардинальное изменение хода этой войны? Необязательно. Потому что дворцовый переворот в России может закончиться тем, что к власти придет некий условный Пригожин, еще более радикально настроенный на продолжение этой войны и использование всех возможных средств. Еще раз. Устранение Путина это, конечно, хорошо, но это совсем необязательно будет означать конец войны, а, тем более, нашу победу", - сказал Вятрович.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

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