УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит Путин

17 марта 2023, 15:39
Возможная смерть Путина не закончит войну в Украине. На его смену может прийти новый диктатор.
Путин, Вятрович
Путин может не дожить до трибунала / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал полномасштабную войну против Украины, может не дожить до трибунала. Однако если он доживет, то будет делать все, чтобы избежать его и спрятаться. Об этом во время чата на Главреде рассказал историк, нардеп Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он убежден, что трибунал над Путиным точно состоится, если Украина победит в этой войне.

"Нам нужно одержать победу. Тогда есть шансы на то, что Лукашенко и Путин предстанут перед трибуналом или не успеют предстать перед судом, потому что сдохнут в каких-то бункерах, этот вариант нас тоже устроит. Хотя даже после такого международный трибунал и осуждение всех тех, кто причастен к этой войне и тем преступлениям, что ее сопровождают, должны состояться", - сказал Вятрович.

видео дня

Историк отмечает, что после поражения РФ и начала трибунала Путин сам себя точно не убьет, но будет пытаться "залечь на дно".

"Наверное, сейчас международные трибуналы не предусматривают петлю на шею, но, мне кажется, что именно это было наиболее уместным для Путина. Не уверен, что он является тем человеком, который способен, осознав полный крах своих абсурдных идей, пустить себе пулю в висок. Поэтому он будет пытаться бежать, как крыса, до последнего. Наша задача сделать так, чтобы он все-таки закончил на скамье подсудимых", - добавил Вятрович.

В то же время он отметил, что на данном этапе даже в случае устранения Путина во время дворцового переворота, это не станет концом войны в Украине. В то же время он пока не наблюдает того, что говорило бы о подготовке к перевороту в РФ, однако все может происходить скрыто.

"Впрочем, дворцовый переворот там возможен. История показывает, что такое бывало. Но будет ли это означать для Украины какое-то кардинальное изменение хода этой войны? Необязательно. Потому что дворцовый переворот в России может закончиться тем, что к власти придет некий условный Пригожин, еще более радикально настроенный на продолжение этой войны и использование всех возможных средств. Еще раз. Устранение Путина это, конечно, хорошо, но это совсем необязательно будет означать конец войны, а, тем более, нашу победу", - сказал Вятрович.

Кто такой Владимир Вятрович

Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.

Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин Гаагский трибунал вторжение России Владимир Вятрович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчике

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:56

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

15:50

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

Реклама
14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

14:13

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

14:00

Тест по картинке: быстрый способ узнать о своих настоящих предпочтениях

13:52

"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуруВидео

13:47

Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - СвитанВидео

13:46

"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

13:30

"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в РоссиюВидео

13:19

Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - КусаВидео

13:07

Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

13:06

Правда или миф: нужно ли есть суп каждый деньВидео

Реклама
13:00

Защищал Украину с 2014 года: на Донбассе оборвалась жизнь киборга Сергея КройтораВидео

12:58

В среднем больше 15 тысяч грн: стало известно, кто в Украине получает гигантскую пенсиюВидео

12:35

"Будут подлодки Украины, самолеты": Симоньян запаниковала в прямом эфире, что РФ уничтожатВидео

12:28

Девушка Остапчука в белье похвасталась своими параметрамиВидео

12:17

Как очистить даже самую безнадежно грязную духовку: нужно всего 3 ингредиента

12:16

Благодаря Польше и Словакии мы получаем 2 полноценные эскадрильи МиГ-29мнение

12:15

Офицеру ВСУ светит 12 лет тюрьмы: суд принял решение по делу избиения солдата-срочника

12:12

Дорофеева отменила концерт из-за внезапной болезниВидео

11:53

Мужского внимания хватает всегда: 3 самых привлекательных женских имени

11:51

Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шансВидео

11:33

Армия русских оккупантов временно утратила потенциал к атакам - британская разведкаВидео

11:32

Что категорически нельзя дарить: подарки, которых стоит избежать

11:30

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 УкраинеВидео

11:30

"Это наша земля": Данилов жестко ответил на вопрос о возможности отхода из Бахмута

11:18

Может, но не хочет: Китай способен ослабить и склонить Россию к переговорам - экспертВидео

11:17

В коже и украшениях: Пугачеву заметили на концерте в ИзраилеВидео

11:05

Гороскоп на апрель 2023: Близнецам – внезапные перемены, Весам – ссоры и разногласияВидео

10:51

"Не присоединится к идиотам": Си Цзиньпин оценит ошибки Путина – советник Залужного

10:41

Эксперт спрогнозировал, когда США отправят Украине мощные истребители

10:12

"Какая гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадил неадекватного ОхлобыстинаВидео

Реклама
10:06

Перепил обезболивающих: СМИ выяснили, почему Путин вспомнил о "девочке-припевочке" перед олигархамиВидео

09:43

Юрист пояснил, когда можно не идти в военкомат с повесткойВидео

09:31

Как Кадыров подвел Путина: Вятрович рассказал о печальном будущем диктатораВидео

09:17

В Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию

09:15

Гороскоп на завтра 18 марта 2023: Водолеям – новые отношения, Львам – особенный деньВидео

09:01

С детства мечтал стать военным: защищая Украину, погиб 20-летний младший сержант Василий Драгун

09:00

Украина получит самолеты от США к осени: Илия Куса - о последствиях сбитого БПЛА над Черным моремЭксклюзив

08:58

Эксперт пояснил, почему украинцам придется без помощи от ООН наказывать РФ за геноцидВидео

08:54

Зарплата до 120 тысяч: в Украине предлагают работу специалистам ChatGPT

08:29

Пригожин придумал "заговор" Путина и Патрушева против себя: в ISW объяснили цели главы ЧВК "Вагнера"

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять