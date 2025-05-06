Сдвиги в деле трибунала против РФ: Сибига намекнул на конкретику

Украина и партнеры финализируют документы для создания спецтрибунала по агрессии РФ.

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Сибига подтвердил движение по делу трибунала / Коллаж: Главред, фото: Главред

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Когда могут принять решение по трибуналу

Какую роль играет Совет Европы

Что именно подготовила Core Group

В ближайшее время могут быть приняты важные решения, которые будут способствовать ускорению процесса создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Я вам подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии", - заявил министр во время открытия выставки новейшего украинского вооружения и военной техники. видео дня

Он напомнил, что процесс создания трибунала координируется так называемой Core Group, в состав которой сейчас входят 40 стран. Центральную роль в этом процессе играет Совет Европы.

"Мы ему очень благодарны за ускорение этих процессов", - подчеркнул Сибига, имея в виду генерального секретаря Совета Европы.

Core Group, сформированная в 2023 году, объединяет старших юридических экспертов из около 40 стран, которые сотрудничают с украинской стороной, Европейской комиссией, Европейской службой внешних дел и Советом Европы с целью привлечения России к ответственности.

Сейчас эксперты завершили подготовку трех ключевых документов: проекта двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании трибунала, проекта его устава и проекта Расширенного частичного соглашения об управлении трибуналом. Эти документы будут переданы на политическое рассмотрение.

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Ранее Главред писал, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

Кроме того Россия может воспользоваться слабостью Европы в случае отсутствия поддержки США, что может привести к серьезному кризису в НАТО. Такое заявление сделал экс-посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Politico.

Накануне стало известно, что политика Трампа может привести к серьезному изменению характера войны. Как убежден российский журналист, политолог, политический философ Александр Морозов, такие действия Штатов могут развязать руки Путину. Вполне вероятно, что в таком случае уже к концу 2025 года мы действительно увидим французских и шведских спецназовцев, которые воюют в Украине не как отдельные добровольцы-волонтеры, а как полноценные подразделения.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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