Москва заявила о беспокойстве: как ресурсная сделка пугает российскую элиту

Соглашение без гарантий безопасности вызвало тревогу в Москве из-за его символического значения для США.

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Москва обеспокоена действиями США в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: Главред

О главном:

Кремль считает соглашение сигналом о новых обязательствах США перед Украиной

В российской элите растет давление и раскол относительно дальнейших действий в войне

В Москве растет беспокойство из-за возможного усиления поддержки Украины со стороны новой администрации США после подписания межгосударственного ресурсного соглашения с Киевом. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Издание напоминает, что в начале своей политической карьеры Дональд Трамп демонстрировал позицию, близкую к защите интересов России. Однако в последнее время риторика Вашингтона изменилась, а заключение договоренности с Украиной вызвало острую реакцию Кремля.

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Хотя само соглашение носит рамочный характер и не содержит конкретных гарантий безопасности для Украины, в российском политикуме его воспринимают как сигнал о смене курса США. По словам российского политолога Сергея Маркова, документ символизирует, что "США берут на себя определенные обязательства по защите Украины, поскольку становятся ее фактическим владельцем".

Публично российские депутаты активно критикуют соглашение, называя его "еще одним шагом к колонизации Украины". В то же время, по информации издания, в кулуарах власти растет тревога относительно долгосрочных последствий.

До последнего времени, отмечает WP, Россия имела преимущество в переговорах по урегулированию войны, особенно после конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Однако сейчас в Москве все больше опасаются, что, учитывая ухудшение экономической ситуации и изменение американской позиции, война может затянуться.

"Любое ухудшение этих потепляющих американо-российских отношений может омрачить празднование Путиным 9 мая 80-й годовщины победы над нацистской Германией и усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на более существенное прекращение огня", - цитирует WP российских чиновников и аналитиков.

Один из неназванных представителей российской власти сообщил, что на президента Владимира Путина оказывается все большее давление: "от него ожидают, что он начнет хотя бы делать вид, что идет на уступки". По его словам, в элитах продолжается спор - одни считают экономические трудности основанием для диалога с Западом, другие же призывают к продолжению войны, пока сохраняется военное преимущество и пока Европа не способна полностью заменить американскую помощь Украине.

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Накануне в Сенате предупредили Кремль, что чиновники готовы согласовать новые санкции против России, если она таки "не примет почетный, справедливый и прочный мир".

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах Америки собирают сведения о возможностях противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также продолжается подготовка к финансовым и банковским санкциям.

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