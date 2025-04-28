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Сколько тратят на войну Украина и Россия: в институте SIPRI подсчитали

Виталий Кирсанов
28 апреля 2025, 11:12
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Общие военные расходы Украины выросли на 2,9 процента и достигли 64,7 миллиарда долларов.
Сколько тратят на войну Украина и Россия
Сколько тратят на войну Украина и Россия / Коллаж: Главред, фото: DGA Missile Trials, Facebook/kpszsu

Кратко:

  • Все европейские страны увеличили свои военные расходы в 2024 году
  • Россия значительно увеличила свои военные расходы

Военные расходы в Европе выросли на 17 процентов: до 693 миллиардов долларов, став основным фактором глобального роста в 2024 году. Об этом говорится в отчете института SIPRI.

Отмечается, что поскольку полномасштабная война в Украине длится с 2022 года, военные расходы продолжают расти по всему континенту, в результате чего европейские военные расходы превысили уровень, зафиксированный в конце Холодной войны. Все европейские страны увеличили свои военные расходы в 2024 году, за исключением Мальты.

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Общие военные расходы Украины выросли на 2,9 процента и достигли 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43 процентам расходов России. Украина в 2024 году имела самую большую военную нагрузку среди всех стран, составляющую 34 процента ВВП.

Военные расходы России достигли оценочных 149 миллиардов долларов в 2024 году, что на 38 процентов больше, чем в 2023 году, и вдвое больше, чем в 2015 году. Это составило 7,1 процента ВВП России и 19 процентов всех государственных расходов России.

"Россия снова значительно увеличила свои военные расходы, увеличив разрыв в расходах с Украиной. В настоящее время Украина направляет все свои налоговые поступления на свои военные нужды. В таком ограниченном фискальном пространстве Украине будет сложно продолжать увеличивать свои военные расходы", - сказал Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Важно, что несколько стран Центральной и Западной Европы столкнулись с беспрецедентным ростом своих военных расходов в 2024 году, поскольку они реализовали новые обязательства по расходам и масштабные планы закупок. Военные расходы Германии увеличились на 28 процентов и достигли 88,5 миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшим тратителем в Центральной и Западной Европе и четвертым по величине в мире. Военные расходы Польши выросли на 31 процент до 38,0 миллиардов долларов в 2024 году, что составляет 4,2 процента ВВП Польши.

"Впервые после воссоединения Германия стала крупнейшим военным спонсором в Западной Европе, что стало возможным благодаря специальному оборонному фонду в размере 100 миллиардов евро, объявленному в 2022 году. Последние политические меры, принятые в Германии и многих других европейских странах, свидетельствуют о том, что Европа вступила в период высоких и растущих военных расходов, которые, вероятно, продолжатся в обозримом будущем", - сказал научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Лоренцо Скараццато.

Помощь Украине от других государств - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Германия объявила о новом пакете помощи Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл планы по помощи Украине со стороны Берлина на заседании в формате "Рамштайн". В новый пакет, в частности, будут входить 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами, 300 разведывательных дронов, 30 управляемых ракет для Patriot и тому подобное.

Напомним, Великобритания поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину. Позиция Лондона может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу.

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказываться от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его словам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

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Что такое SIPRI

SIPRI - Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (англ. Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) - шведский аналитический центр, занимающийся изучением проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружения.

С 1969 года выпускает ежегодник. SIPRI финансируется с помощью грантов, выделяемых в основном шведским правительством. Также Институт ищет финансовую поддержку у других организаций и независимых фондов.

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