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Кремль гневно набросился на Британию из-за приглашения ВСУ на парад ко Дню победы

Руслана Заклинская
3 мая 2025, 17:43обновлено 3 мая, 18:22
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В Кремле возмутились из-за приглашения украинских военных принять участие в параде ко Дню победы над нацизмом, который организует правительство Великобритании.
Кремль гневно набросился на Британию из-за приглашения ВСУ на парад ко Дню победы
Кремль разозлен приглашением ВСУ на парад в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: 32 отдельная механизированная бригада, скриншот с YouTube

Кратко:

  • Военные ВСУ примут участие в параде к 80-летию победы в Великобритании
  • В Кремле заявили, что это "неуважение" и "кощунство"
  • Песков заявил, что Лондон якобы не может быть посредником в переговорах с РФ

ВСУ примут участие в военном параде по случаю 80-летия Дня победы в Европе. В Кремле считают это "проявлением неуважения" и даже "кощунством". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать, может ли Лондон после такого шага претендовать на роль посредника между Киевом и Москвой, учитывая приглашение Вооруженных сил Украины - шаг, который российские пропагандисты назвали "поддержкой нацизма". Представитель Кремля ответил, что Великобритания якобы никогда и не имела статуса потенциального посредника, а дальше перешел к традиционным обвинениям в адрес Украины.

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"Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение, неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство", - сказал спикер Кремля.

Эта риторика, которая повторяет российский пропагандистский тезис о "нацистах в Украине", в очередной раз используется Кремлем как попытка делегитимизировать Вооруженные силы Украины на международной арене, несмотря на их активную оборону против российской агрессии.

Украинцы сыграли ключевую роль в победе над нацистской Германией во время Второй мировой войны. Около 7 миллионов украинцев участвовали в боевых действиях в составе советской армии, а более 250 тысяч - в войсках союзников.

Кроме того, Украина стала одним из основных театров военных действий - через ее территорию проходила линия фронта, и страна понесла огромные потери. По разным оценкам, погибло от 5 до 7 миллионов украинцев.

Украина отказала РФ в перемирии на 9 мая - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина отказалась от предложения России о многодневном перемирии на время проведения Парада победы в Москве. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет нести ответственности за безопасность на территории РФ и не будет давать никаких гарантий.

После слов Зеленского об отсутствии гарантий безопасности парада в Москве 9 мая, Медведев пригрозил ударами по Киеву, заявив, что "никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая". Захарова обвинила Зеленского в "предательстве деда-ветерана", а Песков заявил, что объявленное Россией перемирие - это якобы тест на готовность Украины к миру.

Кроме этого, секретарь комитета ВРУ Роман Костенко заявил, что Украина имеет техническую возможность атаковать парад в Москве 9 мая ударными дронами. По его словам, Россия, вероятно, стянет все ПВО для защиты Красной площади.

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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