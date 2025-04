РФ мало оккупированных территорий Украины: в ISW назвали реальные амбиции Кремля

Ключевые тезисы:

Высокопоставленные чиновники страны-агрессора России снова озвучивают заявления, свидетельствующие о том, что амбиции Кремля выходят далеко за пределы нынешних оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что 29 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война должна завершиться "уничтожением украинской власти" и так называемой "победой" России.

В то же время, другой кремлевский деятель, помощник Путина Николай Патрушев, повторил подобную риторику, заявив, что жители причерноморских регионов якобы "должны сами определять свое будущее".

В частности, он намекнул на Одессу как "форпост Российской империи", подчеркнув, что ее жители "не имеют ничего общего" с украинским правительством.

Аналитики ISW отметили, что эти заявления отражают стремление Кремля к смене власти в Украине с целью установления пророссийского марионеточного режима. В будущем это позволит России расширить территориальную экспансию на новые регионы - тогда, когда ситуация будет выгодной Москве.

Напомним, как сообщал Главред, Россия планирует очередную попытку легализовать оккупированные украинские территории путем привлечения их к выборам в Госдуму 2026 года. Речь идет о временно оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также известно, что в плане президента США Дональда Трампа предполагается сохранение за страной-агрессором Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин не должен получить ни одного клочка земли Украины. Надо сохранять давление на Россию, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня. Цель Киева - длительный мир.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.