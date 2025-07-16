"Больше не маленькая девочка": появились редкие фото дочери Владимира Зеленского

Александра отпраздновала 21-летие.

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Александра Зеленская - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Зеленская

Кратко:

Сколько лет исполнилось Александре Зеленской

Что о ней известно

Дочь президента Украины Владимира Зеленского и Елены Зеленской – Александра – вчера, 15 июля, стала на год старше.

На фан-странице президента в Instagram появились архивные фото Александры. На снимке девочка позировала со своими родителями.

видео дня

Отметим, после того, как Зеленский стал президентом ни он, ни его жена не показывают снимки своих дочери и сына в соцсетях, только изредка рассказывают о них в интервью.

Владимир Зеленский с дочерью / фото: скрин instagram.com/ze_family.ze/

Напомним, Александра Зеленская в 2022 году поступила на юридическую специальность, а вот ВУЗ в котором она учиться не рассекречивают.

Также известно, что у дочери президента есть парень.

"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается", – делилась Елена Зеленская.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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