"Больше не маленькая девочка": появились редкие фото дочери Владимира Зеленского

Кратко:
- Сколько лет исполнилось Александре Зеленской
- Что о ней известно
Дочь президента Украины Владимира Зеленского и Елены Зеленской – Александра – вчера, 15 июля, стала на год старше.
На фан-странице президента в Instagram появились архивные фото Александры. На снимке девочка позировала со своими родителями.
Отметим, после того, как Зеленский стал президентом ни он, ни его жена не показывают снимки своих дочери и сына в соцсетях, только изредка рассказывают о них в интервью.
Напомним, Александра Зеленская в 2022 году поступила на юридическую специальность, а вот ВУЗ в котором она учиться не рассекречивают.
Также известно, что у дочери президента есть парень.
"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается", – делилась Елена Зеленская.
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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