Зеленский, говорится в материале The Washington Post, подтвердил, что Украина может ударить по российской столице.

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В Белом доме пояснили, просил ли Трамп Зеленского "ударить по Москве" / коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Трамп спросил у Зеленского, может ли Киев нанести удар по Москве

Пресс-секретарь Белого дома обвинила FT в "вырывании слов из контекста

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения СМИ о последнем разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского о потенциальном "ударе по Москве" были вырваны из контекста. Об этом она сказала в комментарии Newsweek.

По информации Financial Times и The Washington Post, во время разговора с Зеленским накануне Трамп спросил, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу.

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Источник FT утверждает, что президент США призвал "заставить их (Россию, – ред.) почувствовать боль" и подтолкнуть к мирным переговорам.

Зеленский, говорится в материале The Washington Post, подтвердил, что Украина может ударить по российской столице, "если вы дадите нам необходимое оружие".

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Белого дома обвинила Financial Times в "вырывании слов из контекста, чтобы получить клики".

"Президент Трамп лишь задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам. Он неутомимо работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", – добавила она.

Помощь Украине от США - последние новости

Как писал Главред, 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что в Украину в ближайшее время будет отправлено 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Часть из них прибудет уже через несколько дней. Кроме того Трамп предупредил диктатора Путина, что у того есть только 50 дней, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной, ведь в противном случае Россию ждут последствия.

Известно также, что США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

Позже в Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России. Москва угрожает продолжением боевых действий.

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Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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