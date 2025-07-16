"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

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- На дачу Софии Ротару прорвались грабители
- Детали ограбления
На дачу украинской известной певицы Софии Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, проникли злоумышленники и украли все ценные вещи.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, дача певицы находиться в незаконно оккупированном Россией Крыму.
Отметим, дачу артистка купила еще в 90-е годы и ранее она часто отдыхала там после утомительных гастролей. Сейчас же здание считается заброшенным, поскольку Ротару не появляется на острове.
Из-за того, что никто не живет на даче, она стала настоящим магнитом для грабителей, но пока точно неизвестно, что именно украли.
"Дачу Ротару ночью ограбили, вынесли все ценное. Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли мы кого-то около дома. А мы никого и не видели", - рассказал инсайдер пропагандистов.
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София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.
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О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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