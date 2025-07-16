"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

Грабителей пока не нашли.

https://glavred.info/starnews/vynesli-vse-cennoe-dom-sofii-rotaru-ograbili-10681820.html Ссылка скопирована

София Ротару - недвижимость в Крыму / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

На дачу Софии Ротару прорвались грабители

Детали ограбления

На дачу украинской известной певицы Софии Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, проникли злоумышленники и украли все ценные вещи.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, дача певицы находиться в незаконно оккупированном Россией Крыму.

видео дня

Отметим, дачу артистка купила еще в 90-е годы и ранее она часто отдыхала там после утомительных гастролей. Сейчас же здание считается заброшенным, поскольку Ротару не появляется на острове.

София Ротару не выступает более трех лет / фото: instagram.com, София Ротару

Из-за того, что никто не живет на даче, она стала настоящим магнитом для грабителей, но пока точно неизвестно, что именно украли.

София Ротару редко появляется в соцсетях / фото: instagram.com, София Ротару

"Дачу Ротару ночью ограбили, вынесли все ценное. Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли мы кого-то около дома. А мы никого и не видели", - рассказал инсайдер пропагандистов.

София Ротару / Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред