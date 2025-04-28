РФ готовится легитимизировать оккупацию территорий Украины - что задумал Кремль

Для проведения выборов в Госдуму России, ЦИК сформировал на временно оккупированных территориях сразу семь одномандатных округов, отметили в ЦПД.

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РФ планирует легитимизировать ВОТ Украины - что задумали в Кремле / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

О чем говорится в сообщении ЦПИ:

Россия пытается легализовать оккупацию украинских территорий

Российский ЦИК сформировал одномандатные округа в 4 областях Украины для проведения выборов в Госдуму.

Россия планирует очередную попытку легализовать оккупированные украинские территории путем привлечения их к выборам в Госдуму 2026 года. Речь идет о временно оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, на фоне требований кремля о международном признании захваченных территорий частью РФ, российская Центральная избирательная комиссия уже сформировала там одномандатные избирательные округа:

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три - в Донецкой области,

два - в Луганской области,

по одному - в Запорожской и Херсонской областях.

"В 2026 году Кремль планирует завести в госдуму 11 депутатов с временно оккупированных территорий Украины. Для этого сокращается количество округов на территории самой России", - отметили в ЦПД.

Также подчеркивается, что создание "избирательных округов" на временно оккупированных территориях является типичной практикой россии. После аннексии Крыма в 2014 году там были сформированы четыре округа для участия в выборах в госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина отказалась признавать эти "выборы" из-за их проведения на оккупированных территориях и масштабных фальсификаций.

В Центре противодействия дезинформации также напомнили, что в марте 2024 года Россия уже организовала так называемые "выборы" президента на временно оккупированных территориях, пытаясь через поддельные результаты легализовать оккупацию в пользу Путина.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп требует достижения устойчивого прекращения огня для завершения войны между Россией и Украиной. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение российского диктатора Владимира Путина об объявлении трехдневного перемирия на время празднования 9 мая в России.

Тем временем в Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к возобновлению прямых переговоров, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В свою очередь сенатор Джон Кеннеди подчеркнул , что российский диктатор Владимир Путин не выполнил ни одного своего обещания перед президентом США Дональдом Трампом и постоянно демонстрирует пренебрежение к нему.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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