Отравление сотрудников ГСЧС от российского дрона: в ЦПД сделали важное заявление

Украинцев призвали не помогать врагу в информационной войне.

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Химическое отравление из-за Шахеда / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

В сети распространялась информация о работниках ГСЧС, которых госпитализировали с отравлением

Эти сообщения не соответствуют действительности

В сети распространяется информация о химических отравлениях двух сотрудников ГСЧС от беспилотника Shahed 136/131. Однако это не соответствует действительности. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации и ГСЧС.

В ЦПД напомнили, что в сети распространяется фейк, что 15 апреля двух работников ГСЧС якобы госпитализировали с химическим отравлением после осмотра места падения БпЛА Shahed 136/131 на Полтавщине.

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"Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БпЛА в Полтавской области не зафиксировано", - отметили в ГСЧС.

Кроме того, там добавили, что вся оперативная информация публикуется только из официальных и проверенных источников - на страницах ГСЧС, областных администраций, Сил обороны и других уполномоченных структур.

"Будьте бдительны! Не распространяйте непроверенную информацию. Не помогайте врагу в информационной войне", - говорится в сообщении.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром пятницы, 18 апреля, российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах.

Поздно вечером 16 апреля российская оккупационная армия атаковала город Днепр беспилотниками. В результате вражеской атаки погибли три человека, в том числе один ребенок.

Вечером, 14 апреля российские оккупационные войска нанесли новый удар по Сумах с применением баллистического вооружения.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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