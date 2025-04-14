Сумы снова под атакой баллистики, есть прилет - что известно о последствиях удара

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В Сумах "зафиксирован приход" после удара баллистики / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вечером, 14 апреля российские оккупационные войска нанесли новый удар по Сумам с применением баллистического вооружения. Об этом сообщает Общественное.

"В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении СМИ.

Впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили об использовании противником баллистического вооружения по территории города Сумы, "зафиксирован приход".

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в своем Telegram подчеркнул, что обстрел Сум состоялся на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о конечных сроках перемирия для российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

"Россия продолжает бить по Сумам баллистикой. И это на фоне слов президента США о дедлайне для Путина по прекращению огня", - написал он.

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