В Сумах прогремел мощный взрыв - в небо поднимается огромный столб дыма

Российский беспилотник кружил над Сумами около 1,5 часа, рассказал Артем Кобзарь.

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Россияне атаковали Сумы / Коллаж: Главред, фото: Главред

Что известно:

Российский дрон атаковал Сумы

БпЛА кружил над городом около 1,5 часа

В городе зафиксировано сильное задымление, обоштось без жертв

В понедельник, 14 апреля, в Сумах прогремел взрыв. Россияне атаковали город ударным БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Опять в городе Сумы прогремел взрыв", - рассказал он.

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Перед этим Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно об активности разведывательных дронов в Сумском районе.

По словам Кобзаря, российский БпЛА кружил над Сумами около 1,5 часа.

"Весь город в дыму, едем туда, дальше информацию будем предоставлять", - отметил он.

Смотрите видео с комментарием ситуации в Сумах после удара БПЛА:

Российский беспилотник нанес удар по Сумах / Фото: скриншот

КП СМР "Электроавтотранс" предупредило, что в связи с ситуацией с безопасностью ряд автобусов меняют свой маршрут. По предварительной информации, в Сумах есть пострадавшие.

Около 15:11 Кобзарь рассказал, что российский БпЛА типа "Шахед" ударил по одной из автостоянок города.

"По состоянию на сейчас информации о погибших нет. Один человек пострадал, сейчас он находится в карете скорой помощи. Все соответствующие службы работают на месте происшествия", - заявил он.

Ракетная атака по Сумах в Вербное воскресенье - новости по теме

Как сообщал Главред, в воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по городу Сумы. В результате атаки погибли 34 человека, а 119 ранены.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что удары были намеренно нанесены именно в Вербное воскресенье, чтобы вызвать максимальные жертвы среди мирного населения.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении назвал атаку ужасной. По его словам, ракеты попали в обычную улицу с жилыми домами и учебными заведениями - именно в день, когда украинцы праздновали Вербное воскресенье.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что российский удар был направлен именно по жилым кварталам. Среди погибших - ребенок, артистка Елена Когут.

Также погиб водитель троллейбуса Николай Леон вместе с большинством пассажиров. Двойной удар РФ не оставил им шанса выжить.

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Кто такой Артем Кобзарь? Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

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