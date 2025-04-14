В Сумах прогремел мощный взрыв - в небо поднимается огромный столб дыма

Что известно:
- Российский дрон атаковал Сумы
- БпЛА кружил над городом около 1,5 часа
- В городе зафиксировано сильное задымление, обоштось без жертв
В понедельник, 14 апреля, в Сумах прогремел взрыв. Россияне атаковали город ударным БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
"Опять в городе Сумы прогремел взрыв", - рассказал он.
Перед этим Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно об активности разведывательных дронов в Сумском районе.
По словам Кобзаря, российский БпЛА кружил над Сумами около 1,5 часа.
"Весь город в дыму, едем туда, дальше информацию будем предоставлять", - отметил он.
Смотрите видео с комментарием ситуации в Сумах после удара БПЛА:
КП СМР "Электроавтотранс" предупредило, что в связи с ситуацией с безопасностью ряд автобусов меняют свой маршрут. По предварительной информации, в Сумах есть пострадавшие.
Около 15:11 Кобзарь рассказал, что российский БпЛА типа "Шахед" ударил по одной из автостоянок города.
"По состоянию на сейчас информации о погибших нет. Один человек пострадал, сейчас он находится в карете скорой помощи. Все соответствующие службы работают на месте происшествия", - заявил он.
Ракетная атака по Сумах в Вербное воскресенье - новости по теме
Как сообщал Главред, в воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по городу Сумы. В результате атаки погибли 34 человека, а 119 ранены.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что удары были намеренно нанесены именно в Вербное воскресенье, чтобы вызвать максимальные жертвы среди мирного населения.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении назвал атаку ужасной. По его словам, ракеты попали в обычную улицу с жилыми домами и учебными заведениями - именно в день, когда украинцы праздновали Вербное воскресенье.
Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что российский удар был направлен именно по жилым кварталам. Среди погибших - ребенок, артистка Елена Когут.
Также погиб водитель троллейбуса Николай Леон вместе с большинством пассажиров. Двойной удар РФ не оставил им шанса выжить.
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Кто такой Артем Кобзарь?
Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.
В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.
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