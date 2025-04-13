'Десятки погибших и раненых': Зеленский назвал новые детали удара по Сумах

Коротко:
- В результате удара РФ по центру Сум известно о десятках погибших и раненых
- Зеленский призвал мир реагировать на територистические действия РФ
- Эпицентром удара стал региональный Центр защиты прав человека
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Сумах и сообщил о десятках погибших гражданских. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram.
Президент Зеленский назвал удар российской баллистикой по Сумах ужасным. По его словам, ракеты попали в обычную городскую улицу: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, автомобили. И это произошло в Вербное воскресенье, когда люди направлялись в церкви, на праздник Входа Господня в Иерусалим.
"По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас продолжается спасательная операция. Все необходимые службы работают", - сказал президент.
Он подчеркнул, что мир должен жестко отреагировать на такие действия - Соединенные Штаты, страны Европы и все, кто стремится к прекращению войны и смертей.
Зеленский подчеркнул, что Россия сознательно продолжает террор и затягивает конфликт. Без решительного давления мира не достичь, ведь слова еще никогда не останавливали ракеты и авиабомбы. Нужен ответ, достойный террористических действий Кремля.
Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и помогает защищать жизнь.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Сумах оперативно организованы спасательные и ликвидационные работы после ракетного удара.
По его словам, российская баллистическая ракета попала прямо в центр города в момент, когда на улицах находилось много людей.
"Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник", - подчеркнул Клименко.
На место трагедии с первых минут прибыли спасатели и полиция. По предварительным данным, погиб 21 человек, еще по меньшей мере 20 получили ранения. Люди пострадали на улицах, в транспорте, автомобилях и собственных домах.
"Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Просьба соблюдать установленные ограничения, чтобы экстренные службы могли быстро работать. Сейчас важна каждая минута для жизни раненых. Разворачиваем штаб для приема заявлений и оказания помощи пострадавшим. Психологи ГСЧС и полиции работают с пострадавшими", - сообщил глава МВД.
Клименко также отметил, что на местах работают следователи и криминалисты, которые фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления России против мирного населения.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram, что во время ракетного удара России по Сумах было полностью уничтожено здание регионального Центра защиты прав человека - Представительство Омбудсмена.
В результате атаки погибло и пострадало много людей, количество жертв уточняется. По словам Лубинца, это свидетельствует о цинизме самого высокого уровня - умышленный удар по мирному населению в выходной день, когда люди наиболее уязвимы. Он выразил соболезнования семьям погибших и почтил память жертв трагедии.
"Недавно Кривой Рог. Теперь - Сумы. Это уже не случайность. Это тактика террора России. Мир не имеет права молчать. Лучшая реакция - это срочные действия!", - резюмировал Лубинец.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами по территории Украины, выпустив в общей сложности 88 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 56 вражеских дронов, еще 24 имитатора не достигли своих целей и были потеряны противником.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия продолжает совершенствовать тактику применения дронов-камикадзе типа "Шахед" в своих атаках на украинскую инфраструктуру.
В то же время, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Кремль активно наращивает свой арсенал вооружений, в частности ракетный, готовясь не только к продолжению обстрелов Украины, но и к потенциальной эскалации противостояния с западными странами. Он подчеркнул, что Россия уже имеет значительный запас ракет, и этот резерв постоянно пополняется.
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Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.
В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.
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