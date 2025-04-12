Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дронов

Алёна Воронина
12 апреля 2025, 10:07
188
Захватчики ночью атаковали Украину дронами. Основной удар пришелся на несколько украинских городов.
Удар РФ по Украине в ночь на 12 апреля
Удар РФ по Украине в ночь на 12 апреля/ коллаж: Главред, фото: Киевская ОГА, ГСЧС Киева, ГСЧС в Днепропетровской области

Кратко:

  • РФ ночью запустила по Украине 88 дронов
  • 56 вражеских дронов были сбиты, 24 беспилотника-имитатора были локально потеряны
  • В результате атаки пострадали 5 областей

Российские оккупанты в ночь на субботу, 12 апреля, ударили по Украине дронами. В целом они запустили по нашему государству 88 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

Украинская противовоздушная оборона сбила 56 вражеских дронов, 24 беспилотника-имитатора не достигли целей (были локально потеряны). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

видео дня

"В ночь на 12 апреля (с 20:00 11 апреля) противник атаковал 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 24 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)", - отметили в Воздушных силах.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

Удар РФ по Украине 12 апреля
Удар РФ по Украине 12 апреля/ Воздушные силы ВСУ

Удар по Киеву

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки дронов вспыхнули пожары в двух районах столицы. В Святошинском районе трое пострадавших - одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте. В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, разрушен частный дом, пострадавших нет.

В ГСЧС сообщили, что уже локализовали пожары, продолжается ликвидация.

  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины
  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины
  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины
  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины
  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины
  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины
  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины
  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины
  • Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля
    Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля ГСЧС Украины

Последствия атаки в Киевской области

На Киевщине работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели, отметили в Киевской областной военной администрации.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен.

В Бучанском районе повреждены складские помещения.

Удар по Киевской области 12 апреля 2025
Удар по Киевской области 12 апреля/ Киевская ОГА

Последствия удара по Харькову и Харьковской области

В Харькове ночью прогремели несколько взрывов, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что взрывы были в Немышлянском районе. В результате удара вражеским БпЛА по Харькову пострадал один человек. Состояние ранения - легкое. Медицинскую помощь мужчина получил на месте.

В ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что на Харьковщине в одном из сел вспыхнул пожар из-за удара оккупантов.

"Спасатели ликвидировали пожар, вызванный российским обстрелом. Сегодня утром вражеские войска нанесли удар по селу Хотимля Чугуевского района. В результате обстрела возник пожар в одно- и двухэтажном жилых домах на общей площади 200 м кв. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 09:00", - отметили в ГСЧС.

  • Последствия атаки в Харьковской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Харьковской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Харьковской области
  • Последствия атаки в Харьковской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Харьковской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Харьковской области
  • Последствия атаки в Харьковской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Харьковской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Харьковской области
  • Последствия атаки в Харьковской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Харьковской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Харьковской области

Последствия удара по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что вечером и ночью защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 17 вражеских беспилотников.

Из-за атаки вражеских дронов в Днепре поврежден частный дом.

"Пожар, возникший в доме в Павлоградском районе, спасатели потушили. Повреждено также фермерское хозяйство. FPV-дронами агрессор ударил по Никопольщине - райцентру и Марганецкой громаде. Беспилотником также атаковал Синельниковщину. Зацепило линию электропередач. Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - отметил глава ОГА.

В ГСЧС Украины в Днепропетровской области рассказали, что российские дроны вызвали пожар и повреждения в жилом секторе.

"Ночью 12 апреля в результате атаки беспилотниками в городе Днепр повреждена крыша, фасад и окна дома. В Павлоградском районе произошло возгорание жилого дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждены два здания фермерского хозяйства. К счастью, из людей никто не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

  • Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Днепропетровской области
  • Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Днепропетровской области
  • Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Днепропетровской области
  • Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Днепропетровской области
  • Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года
    Последствия атаки в Днепропетровской области в ночь на 12 апреля 2025 года ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 10 апреля РФ ударила баллистикой по Днепру, была жертва. Российские оккупанты атаковали баллистической ракетой гражданский объект. На месте попадания поднялся сильный пожар, есть разрушения. Сначала сообщалось, что три человека пострадали и один человек погиб.

После этого мэр города Борис Филатов рассказал, что стало целью для удара РФ по Днепру. В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара. Целью врага оказался склад салфеток и памперсов, рассказал Филатов. Именно из-за того, что там было много памперсов и салфеток, начался такой сильный пожар.

В МИД Украины заявили, что Россия ответила на предложение о перемирии ракетами и дронами. По словам главы МИД Сибиги, кроме того что Россия отвергла идею перемирия, страна-агрессор еще и выдвинула свои требования и условия, а также продолжила эскалацию террора против гражданского населения Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине новости Харькова беспилотник беспилотники дроны Киевская область Харьковская область Днепропетровская область атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Штрафы до 800 000 гривен и переход на наличные. Чего ждать украинцам от налогов на продажу на OLX

Штрафы до 800 000 гривен и переход на наличные. Чего ждать украинцам от налогов на продажу на OLX

10:25Аналитика
Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дронов

Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дронов

10:07Украина
"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

08:55Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

Последние новости

10:45

Пенсии в Украине выросли почти на 10%: сколько будут платить в апреле

10:25

Штрафы до 800 000 гривен и переход на наличные. Чего ждать украинцам от налогов на продажу на OLX

10:07

Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дроновФото

09:48

Прорыв РФ в Сумской области: известно, есть ли у оккупантов шансы на успех

09:45

Роскошный сад гарантирован: названы лучшие растения для посадки вдоль дорожек

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
08:55

"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

08:50

Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

08:10

Как Китай может "сделать" Трампамнение

07:44

РФ ночью ударила по Киеву: разрушен дом, в двух районах вспыхнули пожарыФото

Реклама
07:10

Где 3 различия между детьми: лишь единицы найдут их за 21 секунду

06:20

На магазинную больше не посмотрите: простой рецепт домашней французской горчицы

06:10

Как готовится сделка РФ-СШАмнение

05:50

Супертест на IQ: найдите четыре яблока в листве за 5 секунд

05:20

Что такое "катма": лишь единицы знают правильное значение словаВидео

04:30

Можно ли святить только верхушки куличей: ответ священника

03:56

Лазарева суббота 2025: что категорически нельзя делать 12 апреля

03:33

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

02:37

РФ нацелилась на три области Украины: тревожный прогноз генерала ВСУ

02:36

Лунный календарь на 12 апреля: что может добавить проблем в этот день

02:18

Что можно сделать из старого дивана: самые практичные советы

Реклама
01:38

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

00:48

Садоводов призвали посыпать газоны сахаром: эффект впечатляет

00:32

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

11 апреля, пятница
23:55

"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

23:43

Даже почва не понадобится: как вырастить "бесконечный" лук из остатковВидео

23:26

В 6 раз выше, чем в прошлом году: украинцам накрутили цены на популярный овощ

22:38

Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

21:58

Вкладка в бутылке масла имеет секретное назначение: Сеть взбудоражило открытиеВидео

21:51

Анна Кошмал показала дочку: как выглядит малышка

21:38

Вымогательство чистой воды: СМИ узнали детали новой сделки США и Украины

21:03

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

20:51

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

20:18

ВСУ перебрасывают силы, готовясь к наступлению РФ: какие регионы в опасности

20:17

Кролик грызет собственную клетку: опытная хозяйка объяснила, почему и что делатьВидео

19:45

Аномальные снегопады парализовали юг: спасатели поразили кадрамиФото

19:10

Удары дронами за первую неделю апреля 2025: неожиданная статистикамнение

19:05

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

19:01

Евро взлетело до небес, а доллар катится вниз: каким будет курс с 14 апреля

18:48

Количество народных избранников может сократиться: Стефанчук дал комментарий

18:17

"Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой

Реклама
18:09

Гросу вызверилась на режиссера, который сказал, что с ней тяжело работать

18:03

Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

17:50

Шансы на успех выше: инструктор назвал лучшее время для сдачи экзамена по вождению

17:40

Украинцы могут получить денежную помощь: названы главные условия и сроки

17:32

Москва в гневе: юный украинец отказался пожимать руку российскому спортсмену

16:52

Украинцы узнали цены на газ на лето-2025: сколько придется платить

16:45

Не просто краска: что означают цветные метки и цифры на деревьях

16:45

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

16:39

Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен

16:23

Бьют КАБами и артиллерией: россияне активно давят на "горячем" направлении

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять