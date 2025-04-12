Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дронов

Захватчики ночью атаковали Украину дронами. Основной удар пришелся на несколько украинских городов.

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Удар РФ по Украине в ночь на 12 апреля/ коллаж: Главред, фото: Киевская ОГА, ГСЧС Киева, ГСЧС в Днепропетровской области

Кратко:

РФ ночью запустила по Украине 88 дронов

56 вражеских дронов были сбиты, 24 беспилотника-имитатора были локально потеряны

В результате атаки пострадали 5 областей

Российские оккупанты в ночь на субботу, 12 апреля, ударили по Украине дронами. В целом они запустили по нашему государству 88 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

Украинская противовоздушная оборона сбила 56 вражеских дронов, 24 беспилотника-имитатора не достигли целей (были локально потеряны). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"В ночь на 12 апреля (с 20:00 11 апреля) противник атаковал 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 24 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)", - отметили в Воздушных силах.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

Удар РФ по Украине 12 апреля/ Воздушные силы ВСУ

Удар по Киеву

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки дронов вспыхнули пожары в двух районах столицы. В Святошинском районе трое пострадавших - одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте. В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, разрушен частный дом, пострадавших нет.

В ГСЧС сообщили, что уже локализовали пожары, продолжается ликвидация.

Последствия атаки в Киевской области

На Киевщине работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели, отметили в Киевской областной военной администрации.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен.

В Бучанском районе повреждены складские помещения.

Удар по Киевской области 12 апреля/ Киевская ОГА

Последствия удара по Харькову и Харьковской области

В Харькове ночью прогремели несколько взрывов, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что взрывы были в Немышлянском районе. В результате удара вражеским БпЛА по Харькову пострадал один человек. Состояние ранения - легкое. Медицинскую помощь мужчина получил на месте.

В ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что на Харьковщине в одном из сел вспыхнул пожар из-за удара оккупантов.

"Спасатели ликвидировали пожар, вызванный российским обстрелом. Сегодня утром вражеские войска нанесли удар по селу Хотимля Чугуевского района. В результате обстрела возник пожар в одно- и двухэтажном жилых домах на общей площади 200 м кв. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 09:00", - отметили в ГСЧС.

Последствия удара по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что вечером и ночью защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 17 вражеских беспилотников.

Из-за атаки вражеских дронов в Днепре поврежден частный дом.

"Пожар, возникший в доме в Павлоградском районе, спасатели потушили. Повреждено также фермерское хозяйство. FPV-дронами агрессор ударил по Никопольщине - райцентру и Марганецкой громаде. Беспилотником также атаковал Синельниковщину. Зацепило линию электропередач. Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - отметил глава ОГА.

В ГСЧС Украины в Днепропетровской области рассказали, что российские дроны вызвали пожар и повреждения в жилом секторе.

"Ночью 12 апреля в результате атаки беспилотниками в городе Днепр повреждена крыша, фасад и окна дома. В Павлоградском районе произошло возгорание жилого дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждены два здания фермерского хозяйства. К счастью, из людей никто не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 10 апреля РФ ударила баллистикой по Днепру, была жертва. Российские оккупанты атаковали баллистической ракетой гражданский объект. На месте попадания поднялся сильный пожар, есть разрушения. Сначала сообщалось, что три человека пострадали и один человек погиб.

После этого мэр города Борис Филатов рассказал, что стало целью для удара РФ по Днепру. В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара. Целью врага оказался склад салфеток и памперсов, рассказал Филатов. Именно из-за того, что там было много памперсов и салфеток, начался такой сильный пожар.

В МИД Украины заявили, что Россия ответила на предложение о перемирии ракетами и дронами. По словам главы МИД Сибиги, кроме того что Россия отвергла идею перемирия, страна-агрессор еще и выдвинула свои требования и условия, а также продолжила эскалацию террора против гражданского населения Украины.

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