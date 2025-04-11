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За месяц после предложения о перемирии РФ выпустила по Украине 2200 дронов - МИД

Анна Косик
11 апреля 2025, 13:26
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Кроме шахедов Россия запустила по Украине ракеты и управляемые авиабомбы.
За месяц после предложения о перемирии РФ выпустила по Украине 2200 дронов - МИД
Сибига объяснил, почему сейчас перемирие с РФ невозможно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Сибига:

  • Россия продолжает терроризировать мирное население Украины
  • Враг запустил по Украине почти 70 ракет и тысячи дронов и КАБов
  • РФ является единственным препятствием на пути к миру

11 марта в Джидде Украина получила предложение установить режим прекращения огня на 30 дней. Официальный Киев принял это предложение при условии, что соответствующую инициативу поддержит страна-агрессор Россия.

Сегодня, 11 апреля, прошел ровно месяц с тех пор, как РФ отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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По его словам, кроме того что Россия отвергла идею перемирия, страна-агрессор еще и выдвинула свои требования и условия, а также продолжила эскалацию террора против гражданского населения Украины.

"С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет различных типов, более 2200 беспилотников "Shahed" и более 6000 управляемых авиабомб. Это был ответ России на мирные предложения", - подчеркнул министр.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Сибига отметил, что такое поведение является типичным для россиян, которые настроены врать, манипулировать и продолжать террор. Если бы не действия РФ, режим тишины и меры по развитию доверия для достижения справедливого мира, к которому стремятся США и их партнеры, могли бы уже действовать месяц.

"Россия является единственным препятствием на пути к миру и единственным источником войны. Нам не нужно ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", - добавил он.

Прекращение огня между Украиной и Россией - последние новости

Напомним, Главред писал, что спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

Ранее стало известно, что США пытаются заключить соглашение о прекращении огня в войне России против Украины до 20 апреля. Вашингтон все еще надеется, что масштабное прекращение боевых действий можно будет реализовать, несмотря на то, что РФ усиливает атаки на украинские города и демонстрирует неготовность к компромиссам.

Накануне также представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что перемирие на море требует официальных документов и четких условий, но их пока нет.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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