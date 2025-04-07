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Что ждет украинцев в ЕС после прекращения огня с Россией: подробности

Руслан Иваненко
7 апреля 2025, 18:29
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Еврокомиссия обсуждает будущее временной защиты для украинцев
Что ждет украинцев в ЕС после прекращения огня с Россией: подробности
Как решится судьба украинцев в ЕС после завершения боевых действий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко о главном:

  • Более 4,3 миллиона украинцев под защитой ЕС
  • Еврокомиссия ищет решение для продления защиты для украинцев

Миллионы украинских беженцев, которые нашли убежище в Европейском Союзе, могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса из-за отсутствия четкого плана, регулирующего их пребывание после возможного прекращения огня с Россией.

Как отмечает издание Euractiv, с начала вторжения России в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите стала важным правовым механизмом для более 4,3 миллиона украинцев, предоставляя им право на проживание, работу и доступ к медицинским услугам.

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Однако возможное прекращение огня может кардинально изменить ситуацию, поставив правительства европейских стран перед необходимостью решить, прекращать ли предоставление защиты, интегрировать беженцев или, в худшем случае, заставить их вернуться домой.

Еврокомиссия уже начала обсуждение дальнейших шагов, в частности относительно возможности продления временной защиты для украинцев. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил, что его страна вместе с Германией и Еврокомиссией активно работают над созданием единого плана. Однако конкретные условия еще требуют обсуждения.

"Мы рассматриваем различные варианты, в том числе продление или не продление временной защиты в зависимости от развития событий. Нам нужно общее европейское решение, которое обеспечит предсказуемость, стабильность и более сбалансированное влияние на системы государств-членов ЕС", - заявил представитель Еврокомиссии.

Решение некоторых других стран ЕС

Некоторые европейские страны уже ищут альтернативные решения, чтобы предоставить украинцам долгосрочный статус.

Так, Польша планирует ввести трехлетний национальный статус временного проживания для тех, кто находится под защитой более года. Чехия, в свою очередь, предлагает 5-летний вид на жительство для украинцев, которые имеют работу и чья семья уже интегрирована в местную среду.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинцы в ЕС Инфографика / Инфографика: Главред

Однако Прага четко дала понять, что не будет выдавать новых видов на жительство после завершения войны, а также отметила, что эти меры должны быть приняты на европейском уровне.

Некоторые другие страны ЕС, в частности Австрия, Италия, Эстония и Латвия, уже разрабатывают собственные стратегии для предоставления долгосрочной защиты.

По оценкам Министерства национального единства Украины, около 5 миллионов украинцев проживают в Европе, однако, по словам министра Алексея Чернышева, до 70% из них могут вернуться в Украину после окончания войны, при условии стабильной ситуации с безопасностью.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, у Трампа приостановили прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну. Уточняется, что такой шаг администраций Трампа повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории Штатов. Прекращение приема заявок будет действовать неопределенный период.

Ранее стало известно, что в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и будут выполнять роль культурных и общественных хабов.

Также ранее сообщалось, что в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только. Новые условия касаются всех иностранцев, которые легально постоянно проживают в Польше.

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Что за организация Евросоюз?

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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