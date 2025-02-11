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Без работы - без помощи: в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только

Руслана Заклинская
11 февраля 2025, 21:20
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Новые условия касаются всех иностранцев, которые легально постоянно проживают в Польше.
Без работы - без помощи: в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только
Украинцы могут лишиться помощи на детей в Польше / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Польше ограничивают право на выплаты на детей для иностранцев
  • Получить помощь смогут только те, кто официально работает в стране

Правительство Польши меняет правила предоставления помощи на детей для иностранцев. На выплаты смогут претендовать только те беженцы и иммигранты, которые официально работают в стране. Об этом сообщает Euractiv.

В течение последних восьми лет ежемесячное пособие на детей в размере 800 злотых (191 евро) предоставлялось всем иностранцам, которые имели право на легальное проживание в Польше. Его предоставляли не только гражданам стран ЕС, но и украинцам, белорусам, вьетнамцам и россиянам. В 2024 году такую помощь получали более 509 тысяч иностранных детей.

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Согласно действующим правилам, иностранцы могут получать пособие на детей, если имеют карту пребывания с пометкой "доступ к рынку труда". При этом фактическое трудоустройство не является обязательным - главное, чтобы заявитель легально проживал в Польше вместе с детьми, а не находился в стране временно.

Новый закон, который еще должен принять парламент, предусматривает, что теперь для получения выплат заявитель обязательно должен работать в Польше. Это значительно сузит круг иностранцев, которые могут претендовать на социальную помощь.

Политический контекст

Идея сокращения выплат появилась после заявления мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата в президенты от "Гражданской платформы". Он призвал оказывать помощь только тем, кто работает и платит налоги.

Премьер-министр Дональд Туск поддержал это предложение. Поэтому теперь правительство Польши разрабатывает конкретный механизм его реализации.

Споры вокруг изменений

Впрочем, не все политики поддерживают такие изменения. Депутат от партии "Польша 2050" Михал Кобоско отметил, что украинскими детьми часто занимаются нетрудоспособные матери-одиночки или бабушки и дедушки, поэтому сокращение выплат может ударить по самым уязвимым. Его поддержал депутат от левых Кшиштоф Шмишек, который назвал инициативу "ходом, направленным на получение общественной поддержки в президентской кампании".

Несмотря на это, большинство поляков поддерживает ограничение социальных выплат для иностранцев, о чем свидетельствуют последние соцопросы.

Украинцы в Польше - новости по теме

Как сообщал Главред, украинских беженцев в Польше, которые не работают и не платят налоги, могут лишить социальных выплат. Инициативу выдвинул мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а премьер-министр Дональд Туск поддержал идею и заявил, что правительство рассмотрит этот вопрос.

Кроме того, украинские мужчины призывного возраста, проживающие в Польше, начали получать поддельные письма с требованием явиться в мобилизационный пункт для службы в ВСУ. Письма якобы рассылало польское Управление по делам иностранцев, однако ведомство опровергло свою причастность и заявило, что это информационная провокация.

Также Польша ужесточит меры в отношении иностранцев, совершающих преступления. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что нарушителей будут немедленно депортировать. Он поручил разработать план быстрого реагирования, а новые меры начнут действовать уже в ближайшие дни.

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Что известно о Euractiv?

Euractiv - европейский новостной веб-сайт, посвященный политике ЕС, основанный в 1999 году французским медиа-издателем Кристофом Леклерком. Его штаб-квартира и центральная редакция находятся в Брюсселе, а другие офисы - в Париже и Берлине, пишет Википедия.

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