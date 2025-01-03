Украинцам в Польше начали рассылать 'повестки': заявление посольства Украины

Глава Объединения украинцев в Польше предположил, что российские спецслужбы могли получить доступ к базам данных украинцев в Польше.

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Посольство Украины в Польше прокомментировало отправку "повесток" украинцам / Колаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, gov.pl

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"Повестки" для украинцев не являются настоящими, Управление по делам иностранцев не имеет к ним отношения

Посол Украины в Польше назвал это очередной провокацией России

Председатель Объединения украинцев в Польше предположил, что российские спецслужбы могли получить доступ к базам данных украинцев в Польше

Украинские мужчины призывного возраста, проживающие в Польше, начали получать письма с требованием явиться в мобилизационный пункт для прохождения службы в ВСУ. В фальшивых "повестках" отмечается, что за игнорирование грозит юридическая ответственность и даже экстрадиция.

Письма якобы были направлены от имени польского Управления по делам иностранцев. Однако само Управление категорически опровергло свою причастность к этим сообщениям и отметило, что они являются фальшивыми.

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Украинское посольство в Польше подтвердило эту информацию и отметило, что подобные действия в Польше не проводятся. Граждане Украины могут добровольно вступить в ряды Украинского легиона.

"В связи с появлением в информационном пространстве информации о направлении в Польше от имени Управления по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców) так называемых писем-вызовов на военную службу граждан Украины, информируем, что такая информация не соответствует действительности. Управление по делам иностранцев не является автором призывов к военной службе, а так называемые письма являются подделкой", - говорится в официальном заявлении посольства.

Заявление посла Украины в Польше

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал инцидент очередной провокацией России, направленной на дискредитацию украинских органов и дестабилизацию ситуации. По его словам, распространение таких фальшивок является типичным стилем российских спецслужб.

"Выгодно это России, это один из классических методов фальшивки и дезинформации. На самом деле польские органы власти отреагировали очень вовремя", - сказал он в комментарии ТСН.ua.

Председатель Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка предположил, что российские службы могли получить доступ к базам данных украинцев в Польше.

"Я видел сканы документа, выписанного на человека, который не является сориентированным в действующем законодательстве. Но те, кто разбирается в польском законодательстве, понимают, что украинские институты не могут осуществлять такие действия в Польше. На мой взгляд, проблема заключается в том, что российские службы имеют доступ к базам данных об украинцах, проживающих в Польше. Это серьезная проблема. Этот сигнал очень опасен", - отметил он.

Повестки в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, украинские мужчины в Польше начали получать фейковые "повестки" на военную службу с угрозами экстрадиции и юридической ответственности. В польском правительстве заявили, что эти документы не являются настоящими. В тексте поддельных писем отмечается о якобы плановых мобилизационных мероприятиях в декабре 2024 года.

Также в приложении "Резерв+" планируют ввести функцию трекинга бумажной повестки, которая позволит отслеживать все этапы ее отправки. Заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко отметила, что эта функция поможет избежать ситуаций, когда человек получает штраф из-за несвоевременного получения документа.

Кроме этого, автоматически лишить украинцев водительских прав за неявку в военкомат невозможно, сообщает Минобороны. Временное ограничение права управления транспортом возможно только по решению суда.

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Кто такой Василий Боднар? Василий Миронович Боднар (род. 20 сентября 1976, с. Олесино, Украина) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (с 2021). Заместитель министра иностранных дел Украины (2017-2021), Генеральный консул Украины в Стамбуле (2015-2017), по совместительству - представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (от 2016 до 27 июля 2017), сообщает Википедия.

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