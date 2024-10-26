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В Украине начали действовать новые правила выдачи повесток: что изменилось - адвокат

Юрий Берендий
26 октября 2024, 12:41
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Адвокат объяснила, как происходит вручение повесток по почте и какие будут последствия в случае, если проигнорировать вручение повестки различными способами.
В Украине начали действовать новые правила выдачи повесток: что изменилось - адвокат
В Украине начали действовать новые правила выдачи повесток - что изменилось / Коллаж Главред, фото: Главред, УНИАН

Вкратце:

  • У военнообязанного есть 3 дня, чтобы забрать повестку с почты
  • Если учетные данные не обновляться, то повестка придет по адресу регистрации
  • Какие уважительные причины не явиться в ТЦК и СП по повестке - перечень

В Украине начали присылать повестки от ТЦК и СП через Укрпочту после обновления военнообязанными своими данными. В случае отсутствия адресата по месту жительства работник "Укрпочты" звонит на номер, указанный в реестре "Оберіг", или оставляет в почтовом ящике сообщение о заказном письме, написанное от руки. Об этом в интервью Главреду рассказала адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

Как осуществляется вручение повесток через Укрпочту

По ее словам, в таком сообщении говорится о том, что адресат (военнообязанный) должен явиться в отделение Укрпочты для того, чтобы забрать заказное письмо.

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"Причем составляется это сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "повестка от ТЦК". И если в течение трех рабочих дней с момента, когда было оставлено такое сообщение в почтовом ящике, лицо не появилось для получения этого письма, то работник почты делает отметку о том, что адресат отсутствует. И не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю, то есть фактически в ТЦК и СП", - отмечает адвокат.

Что будет, если отказаться от повестки по почте

Лидия Карплюк объясняет, что если лицо отказывается получить повестку, такое письмо с соответствующей пометкой возвращается в ТЦК и СП.

"В пункте 41 постановления №560 указано, что в случае направления повестки средствами почтовой связи, надлежащим подтверждением извещения военнообязанного будет день получения (если лицо получило, и, соответственно, имеет подпись, удостоверяющую получение лицом конкретного заказного отправления), или день проставления отметки об отказе получить почтовое отправление, или день проставления отметки об отсутствии лица. Стоит также сказать, что тем лицам, кто обновил свои данные (а при обновлении данных могли указывать не обязательно адрес регистрации, но и адрес фактического проживания) повестки рассылаются по уточненному адресу, который они указали", - добавляет она.

Куда придет повестка по почте, если не обновлял военно-учетные данные

Адвокат указывает на то, что для тех, кто не обновлял свои данные, повестки направляются по адресу регистрации. Процедура одинакова: вручение, отказ или отсутствие лица по указанному адресу.

Она отмечает, что в любом случае Укрпочта передает повестки с пометками в ТЦК и СП, где информация систематизируется. Независимо от того, была ли повестка получена, от нее отказались или лицо отсутствовало, оно считается надлежащим образом уведомленным, что дает право передать сведения в Национальную полицию для розыска.

"Фактически сначала эти сведения вносятся ТЦК и СП в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов. То есть отметку "В розыске" в "Обереге", информацию из которого мы видим в "Резерв+", делает не полиция, а непосредственно ТЦК и СП. А чтобы реализовать этот розыск, данные передаются в органы Нацполиции, и Нацполиция уже должна внести данные в базу данных "Армор" (интегрированной информационно-поисковой системы МВД Украины), куда вносятся сведения о розыске лица", - говорит она.

Сразу ли подают в розыск в случае неявки по повестке в ТЦК и СП

Лидия Карплюк сомневается в том, что полиция начинает розыскные действия сразу после внесения данных о розыске. Вероятно, участковые офицеры полиции получают информацию для проведения обхода по конкретным адресам, но из-за нехватки человеческих ресурсов Нацполиция не в состоянии активно разыскивать всех лиц, о которых переданы данные от ТЦК и СП.

В то же время если лицо будет находиться в базе розыска, при остановке за нарушение ПДД или на блокпосте для проверки документов, это станет основанием для административного задержания и доставки в ТЦК и СП.

Какие уважительные причины не явиться в ТЦК и СП по повестке - перечень

Адвокат объясняет, что в случае, когда лицо получило повестку и не может явиться в указанный день, порядок (постановление №560) определяет ряд уважительных причин для отсутствия: это может быть болезнь (пребывание на стационарном лечении), смерть близких родственников, стихийное бедствие, военные действия или другие обстоятельства, которые делают невозможным явку.

"О них обязательно надо письменно уведомить ТЦК, и вместе с соответствующими документами, которые это подтверждают, необходимо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения", - советует она.

Что будет если не явиться по повестке в ТЦК и СП

Лидия Карплюк отмечает, что важно сообщить об этих обстоятельствах, ведь невыполнение требований повестки может привести к розыску лица полицией, а также наложению административного штрафа со стороны руководителя ТЦК и СП.

"Далее такое постановление, соответственно, должно направляться по адресу регистрации лица, и в случае неуплаты штрафа добровольно исполнение такого постановления будет осуществляться в принудительном порядке через органы исполнительной службы", - указывает она.

Что делать если получил повестку, но имеешь отсрочку

Лидия Карплюк отмечает, что если лицо получило повестку, но, например, имеет отсрочку, ему необходимо явиться в ТЦК с соответствующими подтверждающими документами. В случае, если человек отказался или не был найден по месту жительства, а затем не явился на почту для получения письма, тогда все же начинается "режим ожидания" встречи с работниками полиции.

"Но даже если работник полиции придет по адресу, где живет лицо, которое не получило повестку, то зайти в такое помещение без постановления следственного судьи, выдаваемого в рамках уголовного производства, правоохранитель не имеет права. Но в случае, если вас остановят на улице или в автомобиле на блокпосту во время проверки документов, то, как я говорила, отметка розыска уже будет основанием для доставки в ТЦК", - резюмировала адвокат.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Кто такая Лидия Карплюк

Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить его на аналогичный срок, согласно решению Кабмина.

Также, по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, в зависимости от ситуации на фронте может быть рассмотрен вопрос о снижении мобилизационного возраста до 21 года в Украине.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования для критически важных предприятий. Как отмечается в документе от 22 октября 2024 года на сайте правительства, профильные министерства и ОВА получили право проверять компании, уже имеющие статус "критических", и отменять его в случае несоответствия критериям, пояснил депутат Александр Федиенко.

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