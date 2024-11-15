Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Могут ли отобрать водительские права за игнорирование повестки: ответ Минобороны

Руслана Заклинская
15 ноября 2024, 16:31
93
Минобороны объяснило, как на самом деле происходит лишение водительских прав уклонистов.
Могут ли отобрать водительские права за игнорирование повестки: ответ Минобороны
Могут ли отобрать права за неявку по повестке/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Украинцев не могут лишить водительских прав за игнорирование повестки
  • Временное ограничение права управления транспортом возможно только по решению суда

Автоматически лишить водительских прав украинцев за неявку в военкомат по повестке не могут. По решению суда нарушителям могут временно ограничить право управления транспортным средством. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут", - пишет Минобороны.

видео дня

В ведомстве пояснили, что отобрать права у граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, можно только по судебному решению. Процедура предусматривает несколько важных этапов:

  1. Подача иска. ТЦК должен обратиться в суд с соответствующим заявлением, если гражданин уклоняется от выполнения воинского долга.
  2. Детализация требований. В исковом заявлении должны быть подробно описаны требования и предоставлены документальные подтверждения уклонения лица от явки по повестке.
  3. Решение суда. Только после рассмотрения иска суд может принять решение о временном ограничении права управления транспортом.

Минобороны отметило, что суд принимает решение о временном ограничении права на управление транспортными средствами только при условии подтверждения фактов невыполнения военных обязанностей. Любые санкции должны основываться исключительно на законных основаниях и быть утверждены судебным решением.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине планируют провести новую волну мобилизации с ноября по февраль, чтобы призвать до 160 тысяч человек. По словам, министра обороны Украины Рустема Умерова, мобилизация продлится до завершения боевых действий, пока не будут освобождены оккупированные территории.

Также Минобороны планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации до середины декабря 2024 года. Проект должны подготовить до 18 декабря 2024 года.

Кроме этого, мужчин с ВИЧ или туберкулезом могут мобилизовать в ВСУ, если состояние здоровья позволяет. Решение принимается индивидуально. Лица с бессимптомным ВИЧ или стабильной формой болезни могут выполнять боевые задачи.

Читайте также:

Что такое Министерство обороны Украины?

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине водительские права Минобороны Украины ТЦК и СП
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Шольц впервые за два года провел переговоры с Путиным: СМИ раскрыли детали

Шольц впервые за два года провел переговоры с Путиным: СМИ раскрыли детали

16:36Мир
Угроза вторжения РФ в Черниговскую область: в ЦПД сделали важное заявление

Угроза вторжения РФ в Черниговскую область: в ЦПД сделали важное заявление

16:22Украина
Путин и Шольц планируют провести телефонный разговор впервые за два года - Bloomberg

Путин и Шольц планируют провести телефонный разговор впервые за два года - Bloomberg

15:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки

Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки

Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Гороскоп на завтра 16 ноября: Близнецам - сюрпризы, Козерогам - неожиданный доход

Гороскоп на завтра 16 ноября: Близнецам - сюрпризы, Козерогам - неожиданный доход

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил

Последние новости

16:52

Плакала двое суток: Ефросинина сделала интимное признание

16:36

Шольц впервые за два года провел переговоры с Путиным: СМИ раскрыли детали

16:31

Могут ли отобрать водительские права за игнорирование повестки: ответ Минобороны

16:22

Угроза вторжения РФ в Черниговскую область: в ЦПД сделали важное заявление

16:11

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – ЖдановЗаморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов
16:10

Как засолить сало в банке: тайная добавка удивит поразительным результатомВидео

15:48

Путин и Шольц планируют провести телефонный разговор впервые за два года - Bloomberg

15:37

Стрельба на Киевщине: представитель ТЦК, вероятно, открыл огонь по мужчинеВидео

15:17

Бунт против договора с РФ: в Абхазии новые протесты, люди ворвались в парламент

Реклама
15:12

Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусомВидео

14:56

Каким будет курс доллара в 2025 году: украинцам дали неутешительный прогноз

14:35

Путин "наставит рога": Трампу придется поставлять Украине больше оружия - Коваленко

14:33

В Раде заявили о подготовке масштабной реформы ТЦК и СП: что изменится

14:26

Поймать удачу за хвост: как правильно загадать желание на Новый год 2025

14:25

КНДР готовится массово изготавливать дроны: в Reuters сказали, как Путин помог Ким Чен Ыну

14:07

Симпатия Трампа к Путину: в США хотят вместе с РФ противостоять Китаю - Жданов

13:55

Порошенко может стать самым богатым олигархом еще во время войны - эксперт

13:46

Телеканал 2+2 начал съемки новогоднего комедийного детектива "Чертова сковорода"

13:38

Путин может развалить НАТО за 24 часа, Трамп будет беречь РФ: Жданов озадачил заявлением

13:22

Дмитрий Монатик нечаянно раскрыл пол будущего ребенка - детали

Реклама
13:17

Голодные дети и психотропы: скандал в спецучреждении на Тернопольщине получил продолжение

13:14

Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

13:09

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

13:08

Польские фермеры анонсировали новое блокирование границы: какая ситуация сейчас

13:02

Путин издал распоряжение по Курской области: оккупанты нависли над Суджей - Згурец

12:58

"Не у всех сказок счастливый финал": роскошная Боржемская сделала новое заявление

12:52

Не видать удачи целый год: что нельзя делать на Рождество – строгие запреты

12:45

Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

12:12

"Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

12:06

Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

11:52

Потепление накроет Украину: в каких областях будет +11 градусов

11:38

Массированный удар по Одессе: Зеленский рассказал, как остановить российский террор

11:32

Байден поехал в Латинскую Америку на встречу с Си Цзиньпином: о чем будут говорить

11:25

Прорыв оккупантов с бронетехникой к Купянску: в ВСУ раскрыли детали боев

11:03

Каким людям подходит черный цвет: стилист дала неожиданный ответ

10:55

Китайский гороскоп на завтра 16 ноября: Свиньям - ревность, Кроликам - трудная ситуация

10:48

2 областных центра под большой угрозой: стали известны ближайшие цели РФ

10:42

Передавал планы операций России: подполковник ССО оказался "кротом" ГРУ

10:31

Почему не хватает места на Андроиде: удивительно простой способ увеличить память

10:25

Введение в Украину иностранных войск: Жданов спрогнозировал, возможен ли сценарий

Реклама
10:02

Армия РФ пошла в наступление с техникой на Курщине, перемещаются по ночам: детали

10:00

РФ атаковала Одесчину двумя ракетами и 29 дронами: сколько удалось сбить ПВОФото

09:39

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил

09:33

Был удар по военному аэродрому "Крымск": дроны массированно атаковали Краснодарский крайВидео

09:23

Накачивают препаратами до состояния овоща: Инна Мирошниченко поделилась жуткими кадрами выживания детей в интернатах

09:13

Оккупанты прорвались в Купянск: в Forbes объяснили, причем тут Трамп

08:48

Пять бортов вражеских Ту-95МС совершили пусковые манёвры: когда ракеты будут в Украине

08:34

Будут отправлять оружие еженедельно: в Пентагоне сделали важное заявление о помощи Украине

08:20

"У меня были девочка и мальчик": Анна Саливанчук рассказала о потере двоих детей

08:10

Запорожье и угроза наступления для украинцевмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять