Могут ли отобрать водительские права за игнорирование повестки: ответ Минобороны

Минобороны объяснило, как на самом деле происходит лишение водительских прав уклонистов.

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Могут ли отобрать права за неявку по повестке/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского, ua.depositphotos.com

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Украинцев не могут лишить водительских прав за игнорирование повестки

Временное ограничение права управления транспортом возможно только по решению суда

Автоматически лишить водительских прав украинцев за неявку в военкомат по повестке не могут. По решению суда нарушителям могут временно ограничить право управления транспортным средством. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут", - пишет Минобороны.

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В ведомстве пояснили, что отобрать права у граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, можно только по судебному решению. Процедура предусматривает несколько важных этапов:

Подача иска. ТЦК должен обратиться в суд с соответствующим заявлением, если гражданин уклоняется от выполнения воинского долга. Детализация требований. В исковом заявлении должны быть подробно описаны требования и предоставлены документальные подтверждения уклонения лица от явки по повестке. Решение суда. Только после рассмотрения иска суд может принять решение о временном ограничении права управления транспортом.

Минобороны отметило, что суд принимает решение о временном ограничении права на управление транспортными средствами только при условии подтверждения фактов невыполнения военных обязанностей. Любые санкции должны основываться исключительно на законных основаниях и быть утверждены судебным решением.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине планируют провести новую волну мобилизации с ноября по февраль, чтобы призвать до 160 тысяч человек. По словам, министра обороны Украины Рустема Умерова, мобилизация продлится до завершения боевых действий, пока не будут освобождены оккупированные территории.

Также Минобороны планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации до середины декабря 2024 года. Проект должны подготовить до 18 декабря 2024 года.

Кроме этого, мужчин с ВИЧ или туберкулезом могут мобилизовать в ВСУ, если состояние здоровья позволяет. Решение принимается индивидуально. Лица с бессимптомным ВИЧ или стабильной формой болезни могут выполнять боевые задачи.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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