Украинцы получают 'повестки' в Польше, за неявку - экстрадиция: что говорит правительство

Украинцы в Польше начали получать документы с призывом пройти военную службу.

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В Польше украинцы получили фейковые повестки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские мужчины в Польше начали получать "повестки". Их якобы призывают пройти военную службу, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией. Это прокомментировало польское правительство.

В правительстве сообщают, что эти повестки - фейковые. В этом "документе" отметило, что автором якобы является Управление по делам иностранцев. В то же время там отметили, что не являются авторами таких писем.

"В соответствии с нормами действующего законодательства Украины, в частности Закона Украины "О военной службе", а также в связи с проведением мобилизации, учитывая, что Вы являетесь гражданином Украины, сообщаем, что 17-31 декабря 2024 года планируем провести выезд по месту Вашего проживания (...).) Цель этого выезда - доставить Вас на мобилизационный пункт в связи с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Украины", - говорится в тексте фальшивого документа.

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Пока неизвестно, сколько именно произошло таких случаев мошенничества. Также неизвестно, какова цель этого всего.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Раде сообщили о том, могут ли в Украине изменить закон о мобилизации. Александр Завитневич отметил, что закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сделал заявление о мобилизации 18-летних - Украина будет иметь серьезные последствия. Он отметил, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

В Минобороны объяснили, что бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, если срок действия бронирования завершался 20 декабря 2024 года, то его автоматически продлят до 20 января 2025 года.

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