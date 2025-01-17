Союзом с Польшей и Беларусью: политик озвучил сценарий свержения России

Украине и союзникам уже сейчас нужно рассматривать варианты создания союза для сдерживания агрессии РФ в будущем.

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Украина пока не рассматривает в перспективе сотрудничество с Беларусью для борьбы с РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Полк Калиновского

Что сказал Бульба:

Среди белорусов в рядах ВСУ есть те, что могут изменить Беларусь

Украине нужно объединяться с Беларусью, чтобы противостоять России

В союзе можно объединить также страны Балтии и Польшу

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину несколько тысяч белорусов присоединились в ряды ВСУ. Это дало надежду, что после победы Украины в войне белорусские военнослужащие смогут запустить механизм изменений в самой Беларуси.

Определенный потенциал для такого развития событий действительно есть. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба.

По его словам, несмотря на то, что чаще всего Украина вспоминает полк Калиновского, на самом деле в рядах ВСУ значительно больше белорусов, около 2 тысяч. Среди них есть немало военных, в частности полевых командиров, которые могли бы стать движущей силой для изменений, если бы была разработана соответствующая стратегия.

"К сожалению, на данный момент Украина не имеет политической воли для работы на белорусском направлении. Даже если рассматривать сценарий после возможного перемирия, Беларусь остается важным звеном, которое нельзя отдавать России. Однако пока среди представителей власти нет готовности запускать серьезный проект, направленный на сближение с Беларусью", - отметил общественный деятель.

Смотрите видео о перспективах будущего для Беларуси:

В долгосрочной стратегии Украине и другим государствам нужно рассматривать вариант создания конгломерата стран, которые были бы способны противостоять России. В него должна войти и Беларусь.

"Если работать осознанно на развал России, Украина должна быть в этом заинтересована больше всего, важно выработать концепцию, которая будет направлена на объединение центрального славянства. Ведь нас всегда приучали к тому, что "есть немного западных и много-много восточных". Беларусь и Украина могли бы стать зоной совместной диффузии или, наоборот, ядром этого объединения, к которому присоединились бы и славянские территории России, такие как Псков, Смоленск, Брянск, Новгород, Тверь", - отметил Бульба.

То есть, по мнению политика, надо стратегически работать над созданием новой концепции сотрудничества. Северные соседи - страны Балтии и Финляндия могли бы стать частью такого союза. Таким образом, союз мог бы включать страны Балтии, Беларусь, Украину, Польшу, страны бывшей Югославии, Чехию.

Ситуация в Беларуси - последние новости

Недавно Главред писал, что на приграничные с Украиной территории белорусское командование перебросило подразделения Вооруженных сил РБ, которые в сентябре-октябре 2024 года оттуда вывели.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что в последнее время Лукашенко снова усилил риторику угроз в отношении Украины. Министерство обороны Беларуси несколько раз за последние дни заявляло о размещении определенного количества войск у границ с Украиной

Ранее Сергей Бульба предупреждал, что в Беларуси создали около 14 новых отрядов с белорусскими военными и "вагнеровцами". В феврале их могут использовать для поддержки российских войск в Курской области.

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Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

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