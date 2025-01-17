Россияне штурмуют позиции ВСУ на 'Жигулях': что происходит на Покровском направлении

Российские оккупанты активно используют погодные условия для прорыва обороны ВСУ.

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РФ наступает на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы Цехоцкого:

На Покровском направлении ВСУ уничтожают около 300 оккупантов

Оккупанты пытаются достичь своих целей

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий отметил, что враг с других направлений снимает подразделения, чтобы перебросить их на Покровское направление.

"Сейчас продолжаются штурмы. Враг преимущественно передвигается на легковых автомобилях и на багги. Уже стало закономерностью, что они передвигаются именно на легковых автомобилях марки "Жигули" различных моделей", - отметил Цехоцкий в эфире телеканала "Еспресо".

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Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

По словам офицера ВСУ, противник активно использует погодные условия, чтобы под покровом тумана или ночью передвигаться и накапливаться. Но Силы обороны обнаруживают врага и пытаются на дальних подступах уничтожить.

"Всего на Покровском направлении Силы обороны уничтожают около 300 оккупантов, и такая цифра плюс-минус каждые сутки. Видим, что оккупанты своих намерений не прекращают. На юго-запад от Покровска захватчики пытаются бросать силы. Также есть информация, что враг с других направлений снимает подразделения, но того успеха, который они себе наметили, не достигают", - подчеркнул Цехоцкий.

Какая ситуация на Покровском направлении / скриншот: deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении. Военные сообщили, что российские террористы разрушили термобарическими боеприпасами ряд важных промышленных объектов на Покровском направлении.

Виктор Трегубов рассказал, какова ситуация в Покровске. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, поскольку пытаются установить огневой контроль над одной из трех важных дорог. Возле нее есть лесная полоса, где враг и пытается закрепиться.

Стало известно, что в Часовом Яру россияне прячутся в трубах канала. Дмитрий Запорожец сообщил, что оккупанты используют трубы канала Северский Донец-Донбасс для накопления сил и попыток прорвать оборону города. ВСУ применяют все возможные средства для уничтожения оккупационных войск в местах их скопления.

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