Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях": что происходит на Покровском направлении

Юлия Закрепа
17 января 2025, 16:29
633
Российские оккупанты активно используют погодные условия для прорыва обороны ВСУ.
Россияне штурмуют позиции ВСУ на 'Жигулях': что происходит на Покровском направлении
РФ наступает на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы Цехоцкого:

  • На Покровском направлении ВСУ уничтожают около 300 оккупантов
  • Оккупанты пытаются достичь своих целей

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий отметил, что враг с других направлений снимает подразделения, чтобы перебросить их на Покровское направление.

"Сейчас продолжаются штурмы. Враг преимущественно передвигается на легковых автомобилях и на багги. Уже стало закономерностью, что они передвигаются именно на легковых автомобилях марки "Жигули" различных моделей", - отметил Цехоцкий в эфире телеканала "Еспресо".

видео дня
Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

По словам офицера ВСУ, противник активно использует погодные условия, чтобы под покровом тумана или ночью передвигаться и накапливаться. Но Силы обороны обнаруживают врага и пытаются на дальних подступах уничтожить.

"Всего на Покровском направлении Силы обороны уничтожают около 300 оккупантов, и такая цифра плюс-минус каждые сутки. Видим, что оккупанты своих намерений не прекращают. На юго-запад от Покровска захватчики пытаются бросать силы. Также есть информация, что враг с других направлений снимает подразделения, но того успеха, который они себе наметили, не достигают", - подчеркнул Цехоцкий.

Россияне штурмуют позиции ВСУ на 'Жигулях': что происходит на Покровском направлении
Какая ситуация на Покровском направлении / скриншот: deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении. Военные сообщили, что российские террористы разрушили термобарическими боеприпасами ряд важных промышленных объектов на Покровском направлении.

Виктор Трегубов рассказал, какова ситуация в Покровске. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, поскольку пытаются установить огневой контроль над одной из трех важных дорог. Возле нее есть лесная полоса, где враг и пытается закрепиться.

Стало известно, что в Часовом Яру россияне прячутся в трубах канала. Дмитрий Запорожец сообщил, что оккупанты используют трубы канала Северский Донец-Донбасс для накопления сил и попыток прорвать оборону города. ВСУ применяют все возможные средства для уничтожения оккупационных войск в местах их скопления.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ новости Украины Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Вместо Фицо "приехал другой лидер": Зеленский встретился с делегацией из Словакии

Вместо Фицо "приехал другой лидер": Зеленский встретился с делегацией из Словакии

17:17Украина
Россияне штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях": что происходит на Покровском направлении

Россияне штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях": что происходит на Покровском направлении

16:29Украина
Трамп впервые за три года поговорил с Си Цзиньпином: детали

Трамп впервые за три года поговорил с Си Цзиньпином: детали

16:18Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кто настоящий вор: только люди с высоким IQ разгадают загадку за 5 секунд

Кто настоящий вор: только люди с высоким IQ разгадают загадку за 5 секунд

Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

Кто из мужчин левша: только гений догадается за 5 секунд

Кто из мужчин левша: только гений догадается за 5 секунд

$31 000 ежемесячно на секонд-хенде: как пара превратила старую одежду в бизнес

$31 000 ежемесячно на секонд-хенде: как пара превратила старую одежду в бизнес

Шторм сильно затягивается: Украина под атакой мощной магнитной бури

Шторм сильно затягивается: Украина под атакой мощной магнитной бури

Последние новости

17:53

Союзом с Польшей и Беларусью: политик озвучил сценарий свержения России

17:47

Как варить яйца чтобы не трескались: неожиданный ответ просто сшибает наповал

17:46

КНДР может не захотеть расширять помощь РФ: почему Ким Чен Ын сдал назад

17:20

Разрядился аккумулятор в мороз: как завести автомобиль - инструкция механика

17:17

Вместо Фицо "приехал другой лидер": Зеленский встретился с делегацией из Словакии

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
17:15

На Киевстар ТВ вышел новый украинский сериал о медиках

16:37

Правительство предлагает новые обязательства для льготников по оплате коммуналки

16:29

Россияне штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях": что происходит на Покровском направлении

16:28

Когда в Украине могут вырасти тарифы на свет: в Минэнерго дали четкий ответ

Реклама
16:18

Трамп впервые за три года поговорил с Си Цзиньпином: детали

16:15

Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине

16:13

НАТО бьет тревогу: РФ хочет увеличить армию на 1,5 млн солдат до конца 2026 года

16:06

В молотом кофе могут быть тараканы: насколько опасен напиток с насекомым

16:04

Шольц рассказал о разговорах с Трампом и сделал прогноз по помощи Украине от США

16:03

Надо найти 3 отличия за 12 секунд: только люди со "зрением орла" смогут справиться

15:30

Украина могла выиграть войну до 2025 года: какая ошибка Байдена помешала этому

15:16

ВСУ уничтожили и пленили оккупантов, которые совершили военное преступление - ССО

15:14

Что будет, если есть бананы каждый день: насколько калорийный фрукт

15:12

Дети ждут сестру: Кристина Решетник показала округлившийся животик

15:10

Заход россиян с Курщины в Сумскую область: в ВСУ сделали важное заявление

Реклама
14:52

Что делать если тормозит телефон: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

14:45

Ольга Cумская рассказала о домогательствах коллег-мужчин

14:45

"Когда увидели погибшую маму, была истерика": в Кривом Роге женщину убило обломкамиФотоВидео

14:43

Грязи больше не будет: средство для чистки плитки в ванной - стоит копейки

14:19

Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

14:14

4 погибших, 3 тяжелораненых, здания в дыму: РФ нанесла удар по Кривому РогуФото

13:59

Где хамелеон: только люди со "зрением охотника" найдут его за 7 секунд

13:54

Не НАТО: депутат сказал, какими могут быть гарантии безопасности УкраиныВидео

13:28

"Украина уже не существует": Орбан сделал заявление о создании отношений с РФ

13:26

У Трампа есть козырь на переговорах с Путиным: на Западе раскрыли детали

13:10

"Круто": кто стал десятой финалисткой нацотбора на "Евровидение 2025"

13:07

"Могут попытаться сделать": Байден признался, что был готов к покушению в Киеве

12:42

В Украине скоро ударит +20 градусов: синоптик назвала дату

12:30

Как правильно отваривать замороженные пельмени: бросать в кипяток или нет

12:26

Выжать до копейки: как США заставит РФ заплатить за восстановление Украины - WSJ

12:21

"Поджог": Тина Кароль восхитила своим видом в соблазнительном наряде

12:20

Ситуация "аховая": генерал-майор сказал, что ждет экономику РФ в 2025 годуВидео

12:12

Путин признался сам: Байден рассказал, чего больше всего боится диктаторВидео

12:11

У Путина разразились заявлением по переговорам с Украиной

12:05

Украину накрывает антициклон: в каких областях ударит +10 градусов

Реклама
11:42

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Собакам - разочарования, Тиграм - проблемы

11:24

Успешное поражение цели: ВСУ уничтожили важную технику РФ в Белгородской области

11:14

Как быстро успокоить собаку: дрессировщик раскрыл секрет

11:12

Гривню отвяжут от доллара: что будет с курсом и стоит ли скупать валюту

11:08

Вырастут ли цены на хлеб в 2025 году: к чему готовиться украинцам

11:03

Война будет дольше: Всемирный банк сделал негативный прогноз по экономике Украины

10:50

Команда Трампа публично высмеяла Мишель Обаму: в чем причина

10:34

Шторм сильно затягивается: Украина под атакой мощной магнитной бури

10:33

Чем отличается рафинированное масло от нерафинированного: на каком нельзя жарить

10:25

До чего же он вкусный: салат, который сметают всегда первым - рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять