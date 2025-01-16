РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении: в ВСУ раскрыли угрозы

Россияне применили опасные термобарические боеприпасы по важным объектам для Украины.

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Оккупанты применили термобарические боеприпасы по важным объектам

Пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" сообщила, что российские террористы разрушили термобарическими боеприпасами ряд важных промышленных объектов на Покровском направлении.

Как пишет "Хортица" в своем Telegram-канале, враг наносит авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре и важным промышленным объектам на Покровском направлении.

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В частности с использованием термобарических боеприпасов были поражены важные промышленные объекты в населенных пунктах :

Улаклы,

Котлино,

Богатыри.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Какая ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ сломали большое наступление и ловко перехитрили РФ на Курщине. Украине удалось не только предвидеть, однако и предупредить очередное крупное наступление армии РФ. Братчук сообщил, что Украина смогла удачно избежать возможного негативного развития ситуации.

В ВСУ опровергли информацию о захвате Торецка. Представитель ОСУВ "Хортица" заверил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать продвижение. Кроме того, ВСУ продолжают активно уничтожать российских оккупантов.

14 января ВСУ нанесли самый массовый удар по РФ. В Генштабе объяснили, что Брянский завод - стратегическое предприятие военно-промышленного комплекса РФ. Здесь производятся боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

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