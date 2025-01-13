Главная угроза для ВСУ на Покровском направлении: появился тревожный прогноз

Главное:
- РФ пытается двигаться на запад в сторону Андреевки
- Враг хочет выйти на трассу в направлении Константинополя
Продвижение оккупантов в районе Курахово замедлилось после того, как противник занял Кураховскую ТЭС и трубные заводы, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
"Даже в сводках Генерального штаба Кураховское направление заменено на Покровское. Фактически, этот участок сейчас держится как Покровский", - отметил он в эфире "Эспрессо".
Вместе с тем эксперт уверен в том, что ВСУ необходимо сдержать продвижение врага с севера от Курахово.
Он говорит о том, что на сегодня главная задача для украинской армии - сдержать продвижение противника с севера от Курахово, где враг пытается двигаться на запад в направлении Андреевки.
"Далее, спускаясь на Андреевку, враг может выйти на Константинополь. Эта трасса добавляет рисков украинским военным. ВСУ нужно останавливать врага на этом направлении, чтобы он не мог продвинуться дальше", - добавил Згурец.
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Ранее сообщалось о том, что армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.
Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.
Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.
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Кто такой Сергей Згурец
Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.
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