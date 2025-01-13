Главная угроза для ВСУ на Покровском направлении: появился тревожный прогноз

ВСУ необходимо сдержать продвижение врага с севера от Курахово, уверен Сергей Згурец.

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ВСУ сдерживают наступление армии РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 128 окрема гірно-штурмова Закарпатська бригада

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РФ пытается двигаться на запад в сторону Андреевки

Враг хочет выйти на трассу в направлении Константинополя

Продвижение оккупантов в районе Курахово замедлилось после того, как противник занял Кураховскую ТЭС и трубные заводы, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Даже в сводках Генерального штаба Кураховское направление заменено на Покровское. Фактически, этот участок сейчас держится как Покровский", - отметил он в эфире "Эспрессо".

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Вместе с тем эксперт уверен в том, что ВСУ необходимо сдержать продвижение врага с севера от Курахово.

Он говорит о том, что на сегодня главная задача для украинской армии - сдержать продвижение противника с севера от Курахово, где враг пытается двигаться на запад в направлении Андреевки.

"Далее, спускаясь на Андреевку, враг может выйти на Константинополь. Эта трасса добавляет рисков украинским военным. ВСУ нужно останавливать врага на этом направлении, чтобы он не мог продвинуться дальше", - добавил Згурец.

/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.

Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.

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Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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