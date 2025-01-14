ВСУ нанесли самый массовый удар по РФ: пораженные объекты на расстоянии до 1100 км

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение стратегических целей захватчиков.

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РФ массированно атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Украина осуществила самый массовый удар по военным объектам РФ

Во время операции успешно была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе и еще несколько заводов РФ

В ходе атаки были уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук"

В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили массовый удар по военным объектам россиян. Были поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине России. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в Телеграм.

В сообщении говорится, что под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.

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"Снова успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара. Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки.", - написали в пресс-службе Генштаба.

Также, поражен Брянский химический завод в городе Сельцо.

В Генштабе объяснили, что Брянский завод - стратегическое предприятие военно-промышленного комплекса РФ. Здесь производятся боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, а также инженерные боеприпасы и составные части крылатых ракет "Х-59".

"На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук"", - добавили в Генштабе.

К выполнению успешного боевого задания привлекались подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных Сил ВС Украины, а также Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.

Кроме того, подразделения ГУР и СБУ нанесли удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса РФ - Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу и заводу "Казаньоргсинтез". На обоих объектах возникли пожары.

В Генштабе отметили, что украинские воины будут целенаправленно атаковать вражеские объекты до тех пор, пока не прекратится вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

Взрывы в РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на вторник, Россию всколыхнула серия взрывов. 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении инфраструктуры военного аэродрома "Энгельс-2". Известно, что украинские военные поразили нефтебазу "Кристалл", где снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для российских бомбардировщиков. Кроме того, украинским воинам удалось нанести точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо, который является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса РФ.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам заметно ослабляют врага, в частности снижается потенциал применения соответствующих авиационных средств.

Впоследствии руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал атаку и ее важность. По его словам, на нефтебазе возле аэродрома "Энгельс" хранится топливо для самолетов, которые терроризируют украинские города ракетными атаками.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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