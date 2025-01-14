Масштабные удары по РФ: ВСУ поразили важный аэродром и химический завод врага

Последствия массированной атаки Украины на Россию оказались достаточно масштабными, Украина нанесла серьезный ущерб врагу.

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Украинские военные значительно ослабили врага / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили военные:

Повторному поражению подвергся аэродром "Энгельс-2"

На территории нефтебазы "Кристалл" поднялся пожар

Украинские воины нанесли удар по Брянскому химическому заводу

В ночь на 14 января украинские силы атаковали объекты на территории страны-агрессора России сразу в нескольких областях. 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении инфраструктуры военного аэродрома "Энгельс-2".

Украинские военные поразили в частности нефтебазу "Кристалл", где снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые вместе с Ту-95МС базируются на этом аэродроме и часто терроризируют мирное население Украины.

видео дня

"Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена. Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации на России", - говорится в сообщении.

Самолеты Ту, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Также в Силах Беспилотных Систем сообщили о нанесении точного удара по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо, который является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса РФ.

Известно, что на этом заводе оккупанты производят порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляют капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки украинских сил на химзавод РФ:

"Эта операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами. Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, которые точно поразили основные цели. А БПЛА дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру. Безупречная синхронизация действий Сил беспилотных систем, ГУР, ССО, СБУ и других составляющих Сил обороны Украины", - отметили в СБС.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале января в Ростовской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в результате атаки, длившейся более двух часов, было попадание по военному аэродрому.

Через несколько дней Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России. После удара на объекте началась "повторная детонация".

Ранее также Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области России. Подразделения Сил специальных операций в сотрудничестве с беспилотными системами и другими составляющими Сил обороны атаковали объект, вызвав мощные взрывы и пожар.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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