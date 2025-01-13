Враг перебрасыват резервы и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

Российские оккупанты нанесли 4 авиационных удара с использованием 31 НАР.

https://glavred.info/ukraine/vrag-perebrasyvat-rezervy-i-gotovit-shturm-v-vsu-nazvali-opasnye-napravleniya-10630094.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки врага / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Важно:

РФ штурмует позиции ВСУ у Волчанска и Казачьей Лопани

Потери врага за минувшие сутки составили 61 человек

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск, сообщили в пресс-центре ОТГ "Харьков".

видео дня

За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань. Российские оккупанты нанесли 4 авиационных удара с использованием 31 НАР и 64 удара дронами-камикадзе. Также осуществили 480 обстрелов позиций защитников Украины.

ВСУ уничтожают россиян на Харьковщине

Как отметили украинские защитники из ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 61 человек, из них:

безвозвратные – 21;

санитарные - 40.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 105 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области. Противник использует надувные лодки. Все попытки врага тщетны.

Как сообщал Главред, россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ. ВСУ отражают попытки российских оккупантов продвинуться на Харьковском направлении.

Россия создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола, отмечал ранее военный журналист Богдан Мирошников. Враг оккупировал половину населенного пункта Двуречная.

Другие новости:

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред