Главный страх Лукашенко: названа причина активизации войск Беларуси на границе

Активность на белорусско-украинской границе связана со страхом диктатора Лукашенко перед белорусскими добровольческими формированиями, отметил Бульба.

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Названа причина активизации войск Беларуси на границе / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны Беларуси

О чем сказал Бульба:

Власти Беларуси боятся наступления белорусских добровольцев с территории Украины

Режим Лукашенко собрал на границе с Украиной бойцов, в частности, территориальной обороны

Лукашенко нужно показать массовость на выборах президента

В последнее время Лукашенко снова усилил риторику угроз в отношении Украины. Министерство обороны Беларуси несколько раз за последние дни заявляло о размещении определенного количества войск у границ с Украиной. Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба в интервью Главреду оценил возможность использования этой ситуации Кремлем для эскалации войны и втягивания Беларуси в конфликт.

По его словам, имеющаяся оперативная информация свидетельствует, что белорусские власти опасаются проникновения на свою территорию белорусов, воюющих на стороне Украины.

"Это чуть ли не основа пропаганды: что вот эти "злые" белорусы, которые воюют за Украину, могут перейти на белорусскую территорию. Согласно оперативной информации, белорусские власти всерьез опасаются возможного захода на территорию Беларуси белорусов, воюющих на стороне Украины. Это стало одной из ключевых тем пропаганды - мол, эти "злые" вернутся и начнут дестабилизировать ситуацию", - указывает он.

Смотрите видео интервью Сергея Бульбы Главреду о выборах в Беларуси:

Бульба отметил, что Лукашенко особенно обеспокоен этим вопросом. Вероятно, ему сообщили о деятельности Белорусского добровольческого корпуса (БДК). Несмотря на критику, он иногда признает их боеспособность, отмечая: "хоть и враги, но воюют хорошо".

Главный страх белорусской пропаганды заключается в том, что БДК или подразделения из Литвы или Польши могут пересечь границу, начать захват территорий или активизировать "спящие ячейки".

"Однако если посмотреть на текущую ситуацию у украинской границы, то то, что происходит по линии теробороны, никакой угрозы не несет. Там 50-летние мужчины с животиками, одетые в камуфляж прошлого века. Это выглядит неубедительно. И тем более, что гражданская оборона - это не для нападения, а для защиты", - сказал он.

Политик отметил, что вблизи границы периодически проводят совместные учения с участием КГБ, "Альфы", ССО и милицейского спецназа. Это свидетельствует об их страхе перед сценарием, когда кто-то может пересечь границу, захватить территорию и выдвинуть претензии на государственность.

По мнению эксперта, что касается политической составляющей, то, похоже, они уже не ожидают козней, и в этом аспекте чувствуют себя спокойно. Как Лукашенко удалось повлиять на штаб Тихановской, остается непонятным, но сейчас там призывают белорусов приходить и участвовать в выборах.

"Все понимают, что при отсутствии самого процесса выборов все равно напишут, сколько бюллетеней нужно. А при этом штаб оппозиции, которому положено быть оппозиционным, вдруг призывает к тому, чтобы люди пришли, показали массовость, но проголосовали против. Но Лукашенко как раз и нужно показать массовость - мол, смотрите, чуть ли не очереди на участках, как народ стремится к участкам. Но результат-то все равно назовут тот, который нужен ему", - резюмировал Бульба.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Беларуси сформировали около 14 новых отрядов, состоящих из белорусских военных и "вагнеровцев". По словам бывшего офицера, политика и общественного деятеля Сергея Бульбы, в феврале эти силы могут быть привлечены для поддержки российских войск в Курской области.

Белорусское командование вернуло на приграничье с Украиной подразделения Вооруженных Сил РБ, которые ранее, в сентябре-октябре 2024 года, были выведены. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко отметил, что сейчас угрозы вторжения регулярных белорусских войск на севере Украины нет.

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Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

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