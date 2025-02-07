'Конец истории': Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

Польша усиливает контроль за иностранцами для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией.

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Польша будет депортировать иностранцев, совершающих преступления / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Туска:

Иностранцев, которые совершают преступления, будут депортировать из Польши

Министерствам внутренних дел и юстиции поручено срочно разработать план реагирования

Цель - борьба с преступностью и предотвращение нелегальной миграции

Польша усилит меры в отношении иностранцев, совершающих преступления. Иностранцев-нарушителей будут депортировать из страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет PAP.

Премьер поручил министру внутренних дел и министру юстиции Польши разработать план немедленного реагирования на преступления, совершенные иностранцами.

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"Каждый, кто посетит Польшу, воспользуется нашим гостеприимством и грубо нарушит закон, будет депортирован из Польши", - сказал он.

Туск добавил, что решение приобретет практическое измерение уже в ближайшие дни. По его словам, такие меры направлены не только на борьбу с преступностью, но и на предотвращение нелегальной миграции.

Также премьер-министр обратил внимание на сложную ситуацию на границе Польши с Беларусью, где продолжается наплыв мигрантов, инициированный режимами Александра Лукашенко и Владимира Путина. В то же время Туск напомнил, что Польша "открыла свои границы и сердца для 2 миллионов беженцев из Украины", которые спасаются от войны.

"Если кто-то в Европе думает, что Польша должна взять на себя другие бремя, то независимо от того, кто это говорит, я скажу, что Польша этого не будет выполнять. Конец истории", - подчеркнул премьер.

Украинцы в Польше - новости по теме

Как сообщал Главред, в Польше могут лишить выплат украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициативу предложил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты. Премьер Дональд Туск поддержал идею и пообещал, что ее рассмотрит правительство.

Также украинские мужчины призывного возраста, проживающие в Польше, начали получать поддельные письма с требованием явиться в мобилизационный пункт для службы в ВСУ. В них указано, что за игнорирование грозит ответственность и даже экстрадиция.

Письма якобы прислало польское Управлением по делам иностранцев, однако ведомство опровергло свою причастность и заявило, что это фейк.

Кроме этого, депутат партии "Конфедерация" Витольд Туманович заявил, что Польша не должна допускать на свою территорию украинских военных. Он считает, что после войны украинские военные могут организовывать преступные группировки, поэтому Варшава должна предотвратить их приезд.

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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