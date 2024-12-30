В Польше предложили запретить въезд военным из Украины: детали скандала

Солдаты, участвовавшие в боевых действиях, могут якобы представлять потенциальную угрозу, считает Витольд Туманович.

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Витольд Туманович предложил не пускать украинских военных в Польшу / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Facebook/witold.tumanowicz

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Польша не должна допускать въезда украинских военных, считает Туманович

Украинские солдаты могут якобы представлять потенциальную угрозу

Польша не должна допускать въезда на свою территорию украинских военных, которые якобы могут представлять опасность, заявил польский депутат от партии "Конфедерация" Витольд Туманович.

По словам польского политика, Варшава не будет отправлять войска в Украину и не должна допустить приезда регулярных украинских военных в Польшу, пишет польское издание Do Rzeczy.

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Он уверен в том, что после войны солдаты, участвовавшие в боевых действиях, могут якобы представлять потенциальную угрозу.

"Мы знаем, что происходит с военными, которые возвращаются с фронта. К сожалению, они часто организуют преступные группировки. Поэтому нужно предотвратить их приезд в Польшу", — подчеркнул Туманович.

При этом польский депутат утверждает, что Варшава должна четко занимать позицию, защищающую ее национальные интересы.

Пока ни одна из сторон войны не достигла своих целей и ситуация остается неопределенной. Туманович отмечает, что в таких условиях Польша должна сосредоточиться на защите безопасности и интересов.

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, возмутился из-за красно-черных флагов УПА на польских БТР Rosomak. При этом он использовал тему "исторической войны" ради порции дешевой популярности.

Ранее в Польше заявили о готовности сбивать российские ракеты. Польша будет сбивать над своей территорией российские ракеты при одном важном условии.

Как сообщал Главред, ранее в Польше объяснили отказ направлять войска в Украину. В Польше пообещали оказать Украине поддержку в другом виде.

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