Польша переходит к действиям: Дуда настроен убедить Трампа помочь Украине

Президент Польши не может представить, что Трамп позволит России уничтожить Украину.

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Разговор с Трампом будет касаться вызовов в войне для Украины и Европы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Дуда:

США оказали большую поддержку Украине

Украина станет одной из тем разговора с Трампом

Трамп примет мудрые решения в контексте войны

Президент Польши Анджей Дуда во время предстоящей встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом хочет обсудить вопрос поддержки Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве, передает Reuters. По его словам, Штаты доказали способность активно поддерживать Украину в противодействии агрессии РФ.

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Это, в частности, проявляется в большом количестве предоставленного вооружения, техники, больших средствах и финансовой помощи Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Его (Трампа - Главред) обязанность уважать эти деньги. Я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину. Украину, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в должность, вложил такие огромные суммы. Это вопрос уважения к деньгам американских налогоплательщиков", - отметил Дуда.

При этом польский президент готовится к диалогу с Трампом относительно дальнейшей поддержки Украины и позиции стран-соседей, которые "находятся в зоне российской агрессии против Украины".

"Я буду представлять, конечно, не только в контексте самой ситуации в Украине, но и ситуации в нашей части Европы, нашу точку зрения, наших соседей, то, что у нас происходит вообще, а также в этом контексте американских интересов", - пояснил политик.

Дуда заявил, что ожидает разговора с Трампом достаточно спокойно, как и будущие политические решения президента США, ведь считает, что они будут мудрыми.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Дуды в контексте поддержки Украины

Напомним, польский президент объявлял, что с 1 января 2025 года Польша начнет свое председательство в Европейском Союзе и одним из главных приоритетов Варшавы станет поддержка евроинтеграции Украины и политика "открытых дверей" для новых стран-членов.

Ранее Главред писал, что Дуда осудил представителей некоторых западных стран, которые призывают Украину к территориальным уступкам России, предложив им представить себя на месте Киева.

Накануне также стало известно, что Дуда заявил - опасность ударов России по украинским атомным электростанциям является реальной. Польша немедленно вмешается в случае таких атак и вызовет экспертов.

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Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

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