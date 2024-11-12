'Это реальная угроза': глава генштаба Польши не исключает нападения России

Нападать на страну, которая хорошо подготовлена к защите и чье общество даст отпор, является огромным риском.

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В Польше не исключают нападения Путина на страну / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео на YouTube

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Польше и цивилизованному миру надо иметь мощную армию, в случае нападения Кремля

Россия все еще имеет большие ресурсы для ведения войны

Угроза нападения на Польшу вполне реальна. С таким мнением выступил глава генштаба Веслав Кукула. В интервью Rzeczpospolita он еще раз подчеркнул, что, несмотря на все угрозы, агрессор не решится напасть на хорошо подготовленную страну.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

"Это реальная угроза. Для меня самый важный вопрос другой. Сможем ли мы в долгосрочной перспективе построить устойчивость системы государства и способность вооруженных сил устранить эту угрозу и когда? Начнется ли война и когда она начнется, в определенном смысле зависит от нас. Нападать на страну, которая хорошо подготовлена к защите и чье общество даст отпор, является огромным риском. Агрессия всегда питается слабостями", - сказал Кукула.

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Недавно генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Брейеро подчеркнул, что России нужно время, чтобы создать потенциал для ведения войны с НАТО, до 2029 года.

Кукула признался, что такое же мнение разделяет и командование Альянса.

"Россия имеет демографический и сырьевой потенциал и, главное, еще рабочую оборонную промышленность не только для того, чтобы вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал. Прекращение конфликта в Украине значительно облегчит расширение ее вооруженных сил и может существенно сократить срок, указанный генералом Браером", - сказал глава генштаба Польши.

Война РФ и НАТО - что известно

Как подчеркивал Главред, бывший британский премьер Борис Джонсон назвал условие, когда Великобритании придется отправить войска в Украину. Если коллективная безопасность будет подорвана усилившейся Россией, разные части Европы окажутся под угрозой.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал, что в Совете ЕС состоится серьезная дискуссия. По его словам, "границы не могут быть изменены силой".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также предупредила, что со стороны РФ нависает новая угроза. Именно поэтому, в этот опасный период европейские партнеры Украины не должны давать заднюю, или просто ждать.

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Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

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