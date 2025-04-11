Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Британия тайно отправляла своих военных в Украину: СМИ раскрыли цель миссии

Марина Фурман
11 апреля 2025, 13:06
814
Соединенное Королевство неоднократно направляло в Киев несколько десятков регулярных британских инструкторов.
ВСУ, британские войска
Зачем Британия тайно отправляла своих военных в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 отдельная танковая бригада

Вкратце:

  • Британия неоднократно отправляла своих солдат в Украину
  • Главная цель - научить украинских защитников пользоваться британским оружием

Великобритания несколько раз тайно отправляла в Украину своих военных инструкторов. Настоящая цель пребывания британских солдат в Украине - научить украинских военных пользоваться оружием, произведенным в Британии. Об этом сообщает газета The Times.

В материале говорится, что Британия направляла в Киев несколько десятков регулярных военнослужащих, которые учили украинских защитников пользоваться противотанковыми ракетами NLAW. Лондон передал их Киеву еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

видео дня

Позже Великобритания отправила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Это произошло во время подготовки Сил обороны к весеннему контрнаступлению 2023 года.

Поэтому в 2023 году британские военные снова тайком прибыли в Украину, чтобы оснащать самолеты ракетами Storm Shadow и тренировать украинские Силы обороны.

В газете вспоминают, что британские инструкторы находились в Украине с 2015 года, но в феврале 2022 года они были вынуждены покинуть страну.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность армий стран Европы / Инфографика: Главред

Размещение миротворцев в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на The Telegraph, Великобритания рассматривает возможность размещения войск Соединенного Королевства в Украине сроком на пять лет. Это один из вариантов, которые обсуждают западные союзники. Главной целью развертывания войск было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ, чтобы предотвратить новую военную агрессию со стороны РФ.

Между тем Канада пока не знает, будет ли участвовать в потенциальном развертывании международного миротворческого контингента в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. Также он заявил о намерении поддерживать Украину и не рассматривает варианты мира под давлением Москвы.

Напомним, как говорил говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие.

"Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Другие новости:

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВЛК - что известно

В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВЛК - что известно

13:31Украина
За месяц после предложения о перемирии РФ выпустила по Украине 2200 дронов - МИД

За месяц после предложения о перемирии РФ выпустила по Украине 2200 дронов - МИД

13:26Война
Критический год: в Британии вышли с заявлением по поводу войны в Украине

Критический год: в Британии вышли с заявлением по поводу войны в Украине

12:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

В Украине меняют правила мобилизации студентов и преподавателей - кто потеряет бронь

В Украине меняют правила мобилизации студентов и преподавателей - кто потеряет бронь

Последние новости

13:31

В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВЛК - что известно

13:26

За месяц после предложения о перемирии РФ выпустила по Украине 2200 дронов - МИД

13:17

От Порошенко требуют отреагировать на слова его соратника, одобряющего убийство русскими украинцев и их детей

13:06

Британия тайно отправляла своих военных в Украину: СМИ раскрыли цель миссии

13:02

Россия манипулирует переговорами с США: в ISW рассказали подробности

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:52

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках бильярдиста за 23 секунды

12:50

Как тарифная война отразится на Украине: Золотарев назвал главную опасность

12:45

Жилищные субсидии назначают круглый год: украинцам назвали, на что рассчитывать

12:40

Критический год: в Британии вышли с заявлением по поводу войны в Украине

Реклама
12:27

Системы ПВО и ракеты для Patriot: Германия объявила о новом пакете помощи

12:26

Какие 3 ежедневные привычки приводят к появлению плесени дома: как избежать проблемы

12:19

Не Третья мировая: к какой опасности приведут пошлины Трампа в отношении Китая

12:05

РФ может заключить сделку с США до 9 мая: в Эстонии бьют тревогу

11:57

Цены полетели вниз: популярный в Украине овощ неожиданно подешевел на 26%

11:56

Оккупанты атаковали жилой дом на Житомирщине: подробности

11:53

Популярному американскому актеру диагностировали смертельное заболевание

11:46

"Это был пожар": Тина Кароль пришла на шоу в платье без "верха"

11:34

Мобилизация в Украине: эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно

11:30

Американская киноакадемия начнет вручать "Оскар" в новой номинации

11:12

Украину засыпало снегом в апреле: где заблокированы дороги, а люди без светаФото

Реклама
11:11

Курс доллара на Пасху: прогноз изменений на межбанке и в обменниках

11:07

Враг может усилить наступление на Сумщине и Харьковщине: военный назвал сроки

11:07

Есть ли российские военные на территории Сумщины: что говорят местные власти

11:00

Ударит сильное тепло: стала известна погода на Пасху

10:36

Спецпредставитель Трампа летит в РФ для встречи с Путиным - о чем будут говорить

10:35

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

10:34

Пюре будет намного вкуснее: один ингредиент придаст блюду глубины

10:28

Вещи станут белоснежными: одно простое средство поможет отбелить одежду от желтизныВидео

10:16

"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

10:02

"Очень много денег": вскрылась правда о деятельности Потапа

09:59

Наступление уже началось: РФ хочет окружить крупный областной центр

09:49

В Госдепе США назвали главную тему переговоров с Россией

09:48

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогахФото

09:19

Что съесть на ночь для спокойного сна: эти продукты работают лучше снотворного

09:15

Затея Трампа выходит из-под контроля: в мире разразится новая войнамнение

09:13

Гороскоп на завтра 12 апреля: Львам - счастливые моменты, Скорпионам - радость

09:01

Как сделать золотистые яйца на Пасху: 2 самых простых способа за 15 минутВидео

08:57

"Плесень русского мира": Кристину Орбакайте осудили в Литве

08:55

Военная помощь на $580 млн: Британия и Норвегия объявят о новом пакете

08:43

Ситуация катастрофическая: россияне "застряли" на островах в дельте Днепра

Реклама
08:10

Какая главная цель потрясений, которые устраивает Трамп?мнение

07:38

РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

07:10

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

07:02

Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

06:49

Розовое полнолуние-2025: четыре знака зодиака станут настоящими счастливчиками

06:10

Смена власти в Украине становится призрачной?мнение

05:50

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

05:32

Как приготовить невероятно легкое и воздушное тесто на панеттоне - рецепт

05:02

Зачем дачники массово скупают использованное моторное масло и какой есть нюансВидео

04:45

Приметы и запреты 11 апреля: как исцелить недуги и уберечь себя от конфликтов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять