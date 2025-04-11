Британия тайно отправляла своих военных в Украину: СМИ раскрыли цель миссии

Соединенное Королевство неоднократно направляло в Киев несколько десятков регулярных британских инструкторов.

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Зачем Британия тайно отправляла своих военных в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 отдельная танковая бригада

Вкратце:

Британия неоднократно отправляла своих солдат в Украину

Главная цель - научить украинских защитников пользоваться британским оружием

Великобритания несколько раз тайно отправляла в Украину своих военных инструкторов. Настоящая цель пребывания британских солдат в Украине - научить украинских военных пользоваться оружием, произведенным в Британии. Об этом сообщает газета The Times.

В материале говорится, что Британия направляла в Киев несколько десятков регулярных военнослужащих, которые учили украинских защитников пользоваться противотанковыми ракетами NLAW. Лондон передал их Киеву еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

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Позже Великобритания отправила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Это произошло во время подготовки Сил обороны к весеннему контрнаступлению 2023 года.

Поэтому в 2023 году британские военные снова тайком прибыли в Украину, чтобы оснащать самолеты ракетами Storm Shadow и тренировать украинские Силы обороны.

В газете вспоминают, что британские инструкторы находились в Украине с 2015 года, но в феврале 2022 года они были вынуждены покинуть страну.

Численность армий стран Европы / Инфографика: Главред

Размещение миротворцев в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на The Telegraph, Великобритания рассматривает возможность размещения войск Соединенного Королевства в Украине сроком на пять лет. Это один из вариантов, которые обсуждают западные союзники. Главной целью развертывания войск было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ, чтобы предотвратить новую военную агрессию со стороны РФ.

Между тем Канада пока не знает, будет ли участвовать в потенциальном развертывании международного миротворческого контингента в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. Также он заявил о намерении поддерживать Украину и не рассматривает варианты мира под давлением Москвы.

Напомним, как говорил говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие.

"Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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