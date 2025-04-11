Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

Разведки ряда западных стран считают, что Путин может быть готов к новой атаке как раз через пять лет.

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Британские военные помогут восстановить ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube, army.mod.uk ​

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В чем будет главная миссия британских военных в Украине

Когда контингент выйдет из страны

Великобритания рассматривает возможность размещения войск Соединенного Королевства в Украине сроком на пять лет. Это один из вариантов, которые обсуждают западные союзники.

Как пишет The Telegraph, главной целью развертывания войск было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ, чтобы предотвратить новую военную агрессию со стороны РФ.

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Согласно плану "одного из ряда вариантов на столе", возглавляемые Европой военные силы будут направлены в Украину, чтобы сначала сдержать Россию от нарушения любой договоренности, и дать украинской стороне "столь необходимую передышку".

Издание пишет, что миротворцы под руководством Франции и Британии также могут помочь защитить небо и моря Украины.

Во время дискуссий между Британией и Францией был поднят вопрос поэтапного выхода контингента. Последние войска могут выйти примерно через пять лет.

Также отмечается, что возможность того, что российский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне актуального положения собственной армии и ее возможностей, французские военные аналитики считают "очень маловероятной".

Стоит отметить, что руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к новой атаке уже через 5 лет.

Численность армий стран Европы / Инфографика: Главред

Ввод миротворцев в Украину - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.

Уже 6 стран готовы развернуть свои миротворческие войска в Украине. Среди них Франция, Великобритания и страны Балтии. Об этом сообщает AFP и собственные источники. В то же время министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и шведский министр Пал Йонсон имеют ряд уточняющих вопросов относительно этого.

Канада пока не знает, будет ли участвовать в потенциальном развертывании международного миротворческого контингента в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни.

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