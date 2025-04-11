Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

Вы узнаете:
- В чем будет главная миссия британских военных в Украине
- Когда контингент выйдет из страны
Великобритания рассматривает возможность размещения войск Соединенного Королевства в Украине сроком на пять лет. Это один из вариантов, которые обсуждают западные союзники.
Как пишет The Telegraph, главной целью развертывания войск было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ, чтобы предотвратить новую военную агрессию со стороны РФ.
Согласно плану "одного из ряда вариантов на столе", возглавляемые Европой военные силы будут направлены в Украину, чтобы сначала сдержать Россию от нарушения любой договоренности, и дать украинской стороне "столь необходимую передышку".
Издание пишет, что миротворцы под руководством Франции и Британии также могут помочь защитить небо и моря Украины.
Во время дискуссий между Британией и Францией был поднят вопрос поэтапного выхода контингента. Последние войска могут выйти примерно через пять лет.
Также отмечается, что возможность того, что российский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне актуального положения собственной армии и ее возможностей, французские военные аналитики считают "очень маловероятной".
Стоит отметить, что руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к новой атаке уже через 5 лет.
Ввод миротворцев в Украину - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.
Уже 6 стран готовы развернуть свои миротворческие войска в Украине. Среди них Франция, Великобритания и страны Балтии. Об этом сообщает AFP и собственные источники. В то же время министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и шведский министр Пал Йонсон имеют ряд уточняющих вопросов относительно этого.
Канада пока не знает, будет ли участвовать в потенциальном развертывании международного миротворческого контингента в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни.
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