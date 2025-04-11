РФ может заключить сделку с США до 9 мая: в Эстонии бьют тревогу

В Минобороны Эстонии призвали увеличить военную и финансовую помощь Украине.

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У Путина любовь к "особым" датам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

Ключевые тезисы главы Министерства обороны Эстонии:

Кремль может готовить комплексное соглашение с США до 9 мая

Союзники должны ускорить поставки помощи Украине

Страна-агрессор Россия может попытаться заключить комплексное соглашение с Соединенными Штатами Америки до 9 мая из-за любви Владимира Путина к "особым" датам. Об этом сообщает глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур, цитирует The Guardian.

Он отметил, что "пока в Брюсселе солнечное утро, в Украине совсем не так". Певкур призвал союзников ускорить поставки помощи Украине "настолько быстро, насколько это возможно".

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Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, соглашение могут подписать именно 9 мая, он заявил: "Я читаю знаки... Путин всегда был (внимательным к важным, - Главред) датам".

Глава Минобороны Эстонии напомнил о том, что 23 февраля Россия отмечает день российской армии, а 24 февраля 2022-го - страна-террорист прибегла к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

"Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к этому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное... Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев и, конечно, вместе с Соединенными Штатами, которые в настоящее время находятся за столом переговоров", - добавил он.

Кроме того, Певкур в целом поддержал идею появления миротворческих сил в Украине, но подчеркнул, что это не должно происходить за счет безопасности восточного фланга НАТО, особенно в контексте ожидаемых крупных военных учений России осенью.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают усилия, чтобы остановить войну России против Украины, и, по его словам, уже есть определенные положительные сдвиги в этом направлении. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся остановить боевые действия. Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что масштабного военного конфликта в Украине могло бы не быть, если бы он оставался президентом США.

Как писал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).

Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия должна показать США готовность завершить войну в Украине. Однако пока Кремль только затягивает мирный процесс. По его словам, "США действительно стараются", но "мяч явно на стороне россиян".

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Кто такой Ханно Певкур? Ханно Певкур - эстонский государственный деятель. Министр обороны Эстонии с 18 июля 2022 года. Первый вице-президент парламента. Бывший министр внутренних дел Эстонии, юстиции и социальных дел. Женат, имеет сына и дочь, пишет Википедия.

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